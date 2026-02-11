Απαγορευτικό απόπλου τέθηκε σε ισχύ στο λιμάνι της Ραφήνας την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ.

Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών έχει ως αποτέλεσμα ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων προς τα νησιά Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, προκαλώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Ακυρώσεις δρομολογίων

Το πλοίο «ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ» δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του από τη Ραφήνα στις 07:50 με προορισμό Άνδρο – Τήνο – Μύκονο. Παράλληλα, ακυρώνεται και το δρομολόγιο επιστροφής του.

Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π»

Αλλαγές σημειώνονται και στα δρομολόγια του πλοίου «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π» για την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Για την Πέμπτη 12/2: Το δρομολόγιο από Μύκονο (αρχικά στις 07:35) προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα θα εκτελεστεί με νέο ωράριο:

Αναχώρηση από Μύκονο: 10:00

Τήνος: άφιξη 10:35 – αναχώρηση 10:50

Άνδρος: άφιξη 12:25 – αναχώρηση 12:40

Άφιξη στη Ραφήνα: 14:40

Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

Δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο της Πέμπτης 12/2 από Ραφήνα στις 17:30 με προορισμό Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Επιπλέον, ακυρώνεται και το δρομολόγιο της Παρασκευής 13/2 από Μύκονο στις 07:35 προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα.

Τι ισχύει για την Παρασκευή

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο της Παρασκευής 13/2 από Ραφήνα στις 17:30 με κατεύθυνση Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα πρακτορεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιφέρουν περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.