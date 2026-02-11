Αυξημένες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Από το απόγευμα οι βροχές θα ενταθούν, ενώ δεν αποκλείονται σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές στα δυτικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στα 6 με 7, ενώ τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 14 βαθμούς στα βόρεια, 17 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 19 βαθμούς στο νότιο Αιγαίο.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, έως 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές. Τη νύχτα αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές μετά το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα νότια. Χιονοπτώσεις τη νύχτα στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, εντονότερες τη νύχτα στα δυτικά τμήματα, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις με βροχές από το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στα δυτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως 20 βαθμούς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Από το βράδυ στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ιδιαίτερα στα νότια.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στα υπόλοιπα τμήματα λίγες νεφώσεις. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει ελαφρά πτώση στα δυτικά.