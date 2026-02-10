Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, αρχικά στα δυτικά και νότια, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Από το απόγευμα και από τα δυτικά, οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Πρόσκαιρες και ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι από το απόγευμα

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι τη νύχτα σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νοτιοδυτικά.

Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο θα αγγίξει και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας, ενώ από το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές, οι οποίες θα ενταθούν τη νύχτα και θα συνοδευτούν από σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς, με ανέμους από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενους από το βράδυ τοπικά στα 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου: Βροχές και τοπικά ισχυρά φαινόμενα

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου – Τσικνοπέμπτη – αναμένονται γενικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, συγκεκριμένα τις πρωινές ώρες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και την Κρήτη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 και τοπικά 7 έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, και θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά περίπου 4 με 5 βαθμούς. Συγκεκριμένα, θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τοπικά και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, οι οποίες στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά, τα βόρεια και την Κρήτη. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.