Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, όπου οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι.

Ο καιρός θα είναι γενικά νεφελώδης, με φαινόμενα που θα εξασθενήσουν στα ανατολικά από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας έως τους 12 βαθμούς στα βόρεια και έως τους 18 βαθμούς στα νότια νησιωτικά τμήματα.

Τοπικές προβλέψεις ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι. Άνεμοι ανατολικοί έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Λίγα χιόνια στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες το πρωί στις Κυκλάδες. Θερμοκρασία από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Βελτίωση του καιρού στα βόρεια από το απόγευμα.

Αττική: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και εξασθένηση αργότερα. Θερμοκρασία από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες στα δυτικά, πιθανώς ισχυρές από το απόγευμα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Κρήτη. Άνεμοι έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια.