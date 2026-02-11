Το BYD ATTO 3 EVO φέρει αρχιτεκτονική e-Platform 3.0, παραμένει στα 2.720 mm, προσφέροντας χώρο αποσκευών κατά 50 λίτρα μεγαλύτερο από πριν, με χωρητικότητα 490 λίτρων.

Στο εμπρός μέρος της καμπίνας, η αίσθηση ευρυχωρίας αυξάνεται χάρη στη μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων από την κεντρική κονσόλα στη κολόνα του τιμονιού. Το ATTO 3 EVO διαθέτει νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, ποιοτικά υλικά σε όλη την καμπίνα, ενώ ο εξοπλισμός εμπλουτίζεται με τεχνολογίες που συναντώνται συνήθως σε μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως head-up display και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα.

Το ATTO 3 EVO προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, που υιοθετούν μία μεγαλύτερη μπαταρία 74,8 kWh. Και οι δύο υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW μέσω της αρχιτεκτονικής 800 V, επιτυγχάνοντας φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 25 λεπτά.

Η έκδοση Design με πίσω κίνηση διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο ανάμεσα στους πίσω τροχούς που αποδίδει ισχύ 313 PS (230 kW) και ροπή 380 Nm, επιταχύνοντας το αυτοκίνητο από 0–100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας τους βασικούς ανταγωνιστές της κατηγορίας. Η αυτονομία φτάνει τα 510 km (WLTP). Η έκδοση Excellence με τετρακίνηση προσθέτει έναν μπροστινό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 449 PS (330 kW) και ροπή 560 Nm και μειώνοντας τον χρόνο επιτάχυνσης 0–100 km/h σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οικογενειακών SUV. Ταυτόχρονα, προσφέρει εξαιρετική αυτονομία 470 km (WLTP).

Από τότε που λανσαρίστηκε, το ATTO 3 ξεχώριζε για τις προηγμένες τεχνολογίες του, και τώρα, το ATTO 3 EVO ανεβάζει τον πήχη, προσφέροντας ένα πακέτο συστημάτων μοναδικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών οικογενειακών SUV.

Το αυτοκίνητο διαθέτει το πρόσφατο σύστημα infotainment της BYD, με κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, τη μεγαλύτερη στην κατηγορία. Το σύστημα ενσωματώνει λειτουργίες Google, όπως Google Maps, Google Play Store για εφαρμογές βελτιστοποιημένες για το αυτοκίνητο, καθώς και Google Assistant. Ο φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) στο cloud, επιτρέποντας την εκτέλεση σύνθετων εντολών με φυσική ομιλία.

Οι πρώτες παραδόσεις ATTO 3 EVO στην Ελλάδα αναμένονται την άνοιξη.