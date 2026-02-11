Μια σπορ έκδοση του plug-in υβριδικού SUV Zeekr 8X παρουσιάστηκε από το κινεζικό MIIT. Το νέο αυτοκίνητο διαθέτει ένα εντελώς μαύρο εξωτερικό πακέτο, ηλεκτρική πίσω αεροτομή και εξαρτήματα από ανθρακονήματα κατασκευασμένα με βάση την υβριδική αρχιτεκτονική SEA-S. Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του είναι το πρώτο εξάμηνο του 2026 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλης κλίμακας δοκιμές προπαραγωγής .

Η ισχύς προέρχεται από έναν κινητήρα 2.0T με μέγιστη ισχύ 205 kW (275 hp). Όπως η βασική έκδοση Zeekr 8X , έτσι και αυτό το μοντέλο αναμένεται να είναι εξοπλισμένο με αρχιτεκτονική 900V, μπαταρία ταχείας φόρτισης 6C και ηλεκτρικό σύστημα κίνησης τριών κινητήρων μεγαβάτ που αποδίδει 1.030 kW (1.381 hp). Η δηλωμένη τελική ταχύτητα είναι 230 km/h.

Προς το παρόν, δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομερείς προδιαγραφές του κινητήρα και πληροφορίες για την αυτονομία. To βασικό Zeekr 8X είναι εξοπλισμένο με μπαταρία λιθίου χωρητικότητας 55,1 kWh και 70 kWh από την κοινοπραξία CATL-Geely, παρέχοντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 256 km, 257 km και 328 km (υπό συνθήκες WLTC).