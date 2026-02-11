Η σημερινή ημέρα διαμορφώνεται κάτω από έντονες σεληνιακές επιρροές, με τη Σελήνη να ενεργοποιεί οικονομικά ζητήματα, συναισθηματικές αντιδράσεις και σχέσεις κάθε είδους. Οι όψεις με τον Δία φέρνουν ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης, ωστόσο η επιρροή του Πλούτωνα ενισχύει τις εντάσεις, τις υπερβολές και την ανάγκη για βαθύτερη ενδοσκόπηση.

Η Αφροδίτη, από τη θέση της, αναμοχλεύει τα αισθηματικά, αναζωπυρώνει πάθη και δημιουργεί ευκαιρίες για νέες γνωριμίες ή επαναπροσδιορισμό σχέσεων. Η ημέρα απαιτεί ψυχραιμία στις οικονομικές αποφάσεις, προσοχή στην επικοινωνία και ειλικρίνεια απέναντι στις πραγματικές μας ανάγκες.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο:

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Δώστε προσοχή στις οικονομικές σας ανησυχίες και σε ζητήματα που θεωρείτε ουσιαστικά. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για απρόοπτα και προστατεύστε τα οικονομικά σας, αποφεύγοντας περιττές απώλειες.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οι κοινωνικές επαφές και οι εκδηλώσεις μπορεί να δημιουργήσουν μικρά δράματα, ίσως με τα παιδιά ή τον σύντροφό σας. Προσέξτε τις ψεύτικες φιλοφρονήσεις και τις κρυφές σκοπιμότητες γύρω σας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η δημόσια και η ερωτική σας ζωή αποκτούν ένταση. Οι σχέσεις με συναδέλφους χρειάζονται προσοχή και διευθέτηση για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Η Αφροδίτη φέρνει ευκαιρίες για συναρπαστικές νέες γνωριμίες.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η ημέρα φέρνει έντονες συναισθηματικές ειδήσεις. Είστε πιο ευαίσθητοι στις αντιδράσεις των άλλων, γι’ αυτό προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία τις αντιρρήσεις και τα σχόλια του περιβάλλοντός σας.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η Αφροδίτη αφυπνίζει την ανάγκη σας για περιπέτεια και αλλαγή. Τα ταξίδια και η αίσθηση ανεξαρτησίας θα σας απασχολήσουν έντονα το επόμενο διάστημα, ενώ η τύχη ευνοεί ιδιαίτερα την καριέρα σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Με τη Σελήνη στο ζώδιό σας και σε ευνοϊκή όψη με τον Δία, η ημέρα υπόσχεται θετικές εξελίξεις. Ωστόσο, η αντίθεση με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει έντονα συναισθήματα στην εργασία ή στην προσωπική σας ζωή. Τα ταξίδια και οι πνευματικές αναζητήσεις ευνοούνται.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η Αφροδίτη, κυβερνήτης σας, ενισχύει τη ρομαντική σας διάθεση μέσα από την επιρροή του Κριού. Κάποιοι θα ξεκινήσουν νέες συνεργασίες, ενώ άλλοι θα αναζωπυρώσουν παλιές σχέσεις.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Οι φίλοι και οι σύμμαχοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σήμερα, καθώς η Σελήνη συναντά τον Δία. Βαθιά συναισθήματα και σημαντικές συναντήσεις ενισχύουν τις ελπίδες σας. Ακούστε προσεκτικά τις συμβουλές των κοντινών σας ανθρώπων.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Το φεγγάρι ενεργοποιεί τον Δία και δοκιμάζει τον Πλούτωνα στον τομέα των οικονομικών. Η τύχη είναι με το μέρος σας, όμως κρατήστε την ψυχραιμία σας απέναντι σε πιέσεις ή διαπραγματεύσεις με τις Αρχές.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η Σελήνη στην Παρθένο σε θετική όψη με τον Δία στον Ταύρο φέρνει εξελίξεις σε νομικά ζητήματα ή σχέσεις με το εξωτερικό. Πιθανές συζητήσεις ή γεγονότα θα απαιτήσουν σοβαρότητα και προσεκτική στάση.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η Σελήνη σάς ωθεί σε πειρασμούς που αφορούν τις δαπάνες. Είναι μια ημέρα για να εξετάσετε προσεκτικά τις οικονομικές συνέπειες των επιλογών σας, αποφεύγοντας τη βιαστική χρήση της πιστωτικής κάρτας.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Η Σελήνη ενισχύει την ερωτική σας διάθεση, αλλά προβλήματα στην επικοινωνία ενδέχεται να επηρεάσουν τα επαγγελματικά σας. Σε ορισμένες σχέσεις μπορεί να προκύψουν εντάσεις ή έντονες αντιδράσεις.