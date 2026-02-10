Ένα συγκλονιστικό βίντεο από την Τουρκία καταγράφει τη δραματική στιγμή που ένας υγειονομικός υπάλληλος σώζει τη ζωή του, εφαρμόζοντας μόνος του τη λαβή Χάιμλιχ μέσα στο γραφείο του.

Το τηλεοπτικό δίκτυο TRT δημοσίευσε το υλικό, όπου φαίνεται ο Ιλιάς Γιλντίρ να κάθεται σε μια δερμάτινη πολυθρόνα και να τρώει το φαγητό του. Ξαφνικά, πιάνει τον λαιμό του και αρχίζει να κάνει σπασμωδικές κινήσεις, καθώς πνίγεται από μια μπουκιά που προσπάθησε να καταπιεί.

Παρά την κρίσιμη στιγμή, ο Γιλντίρ παραμένει ψύχραιμος. Σηκώνεται, στέκεται πίσω από την πολυθρόνα και, χρησιμοποιώντας το έπιπλο ως στήριγμα, εφαρμόζει τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του, χτυπώντας το πάνω μέρος του θώρακά του στην πλάτη της καρέκλας.

A medical worker in Türkiye saved his own life after choking while eating alone. With no one around to help, Ilyas Yildir used a chair to perform the Heimlich manoeuvre on himself, dislodging food stuck in his throat pic.twitter.com/A190BkWiyq — TRT World (@trtworld) February 10, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ιλιάς Γιλντίρ εργάζεται σε κέντρο κλήσεων εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Οσμανίγιε. Όπως δήλωσε στο haberler.com, μετά την περιπέτειά του συνειδητοποίησε τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών, καθώς –όπως είπε– η σωστή αντίδραση μπορεί να σώσει ζωές, όπως συνέβη και στη δική του περίπτωση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε σταθερό έπιπλο μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή της τεχνικής, όταν κάποιος βρίσκεται μόνος του και κινδυνεύει από πνιγμό. Η ψυχραιμία και η γνώση της σωστής κίνησης αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη διάσωσή του.