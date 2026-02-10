Σπάνια μέδουσα του είδους Stygiomedusa gigantea, γνωστή με το όνομα γιγάντια μέδουσα – φάντασμα, εντοπίστηκε από επιστήμονες κατά τη διάρκεια εκτεταμένης αποστολής εξερεύνησης των βαθέων οικοσυστημάτων στα ανοικτά των ακτών της Αργεντινής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Schmidt Ocean Institute.

Οι εντυπωσιακές εικόνες του πλάσματος με τα κορδελοειδή πλοκάμια, που καταγράφηκαν σε βάθος 250 μέτρων από τους χειριστές του τηλεκατευθυνόμενου οχήματος (ROV), προκάλεσαν δέος στους επιστήμονες της αποστολής, η οποία πραγματοποιήθηκε με το ερευνητικό σκάφος R/V Falkor (too).

Στο βίντεο διακρίνονται νεαρά ψάρια του είδους Centrolophus sp. να κολυμπούν γύρω από το καμπανάκι της γιγάντιας μέδουσας. Το καμπανάκι της μπορεί να φτάσει έως και το 1 μέτρο σε διάμετρο, ενώ τα τέσσερα πλοκάμια της εκτείνονται μέχρι και τα 10 μέτρα μήκος.

Το γεγονός ότι τα σώματά τους είναι κατασκευασμένα είτε από σπογγώδη ιστό είτε από ζελέ επιτρέπει στο είδος να αντέχει την τεράστια πίεση των 40.000 kPa (5.800 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα) στα βαθιά νερά του ωκεανού.

Το κυκλικό στομάχι διαθέτει κανάλια που συνδέονται με την επιφάνεια της υπο-ομπρέλας, διευκολύνοντας τη ροή των θρεπτικών ουσιών σε ολόκληρο το σώμα.

Επιστημονικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι το κάτω στομάχι είναι παχύ, προκειμένου να εξασφαλίζει στο είδος τη δύναμη που χρειάζεται για να μεταφέρει τα μακριά του χέρια.

Τα τέσσερα γεννητικά ανοίγματα είναι μικρά, ώστε να αποτρέπεται η αποδυνάμωση του στομάχου και να διατηρείται η ανθεκτικότητα του οργανισμού σε ακραίες συνθήκες πίεσης.

Γιγάντιες μέδουσες-φαντάσματα ζουν σε κάθε ωκεανό εκτός από τον Αρκτικό Ωκεανό. Ωστόσο, επειδή συνήθως κολυμπούν βαθιά κάτω από την επιφάνεια, σπάνια τις βλέπουν οι άνθρωποι. Μια πιθανή εξήγηση για τις θεάσεις τους είναι ότι οι μέδουσες μπορεί να κολυμπούν ψηλότερα για να εκτεθούν στην υπεριώδη ακτινοβολία , η οποία θα τις απαλλάξει από τα παράσιτα. Μια άλλη υπόθεση είναι ότι τα βαθιά νερά που αναβλύζουν και βρίσκονται γύρω από την Ανταρκτική απλώς τις μεταφέρουν προς τα πάνω.

Η ομάδα κατέγραψε επίσης τον μεγαλύτερο γνωστό ύφαλο κοραλλιών Bathelia candida στον παγκόσμιο ωκεανό, καθώς και αρκετά ακόμη πλούσια συμπλέγματα υφάλων. Επιπλέον, εντόπισε 28 πιθανά νέα είδη, ανάμεσά τους σκουλήκια, κοράλλια, αχινούς, θαλάσσια σαλιγκάρια και ανεμώνες, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου.