Η Κίνα πέτυχε νέο ορόσημο στην επιστήμη των ακραίων μαγνητικών πεδίων, δημιουργώντας τον ισχυρότερο πλήρως υπεραγώγιμο μαγνήτη στον κόσμο, με ισχύ περίπου 700.000 φορές μεγαλύτερη από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Σύμφωνα με την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, το σύστημα πέτυχε κεντρικό μαγνητικό πεδίο 35,6 tesla σε εθνική ερευνητική εγκατάσταση στο Πεκίνο, σημειώνοντας παγκόσμια πρωτιά για αυτή την κατηγορία εξοπλισμού και ανοίγοντας νέες δυνατότητες για πειράματα υψηλών πεδίων.

Ο μαγνήτης είναι πλήρως υπεραγώγιμος, χρησιμοποιώντας υλικά που μειώνουν σχεδόν στο μηδέν τις ενεργειακές απώλειες. Η ένταση που επιτεύχθηκε είναι 12 έως 24 φορές μεγαλύτερη από αυτή ενός ιατρικού μαγνητικού τομογράφου, ενώ επιτρέπει τη μελέτη υλικών σε συνθήκες που δεν μπορούν να αναπαραχθούν αλλιώς.

Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί ως κοινόχρηστο ερευνητικό εργαλείο για εγχώριους και διεθνείς επιστήμονες, υποστηρίζοντας πρωτοποριακά πειράματα στη φυσική υλικών, τις βιοεπιστήμες και άλλους τομείς που απαιτούν ισχυρά και σταθερά μαγνητικά πεδία.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του μαγνήτη είναι η δυνατότητα να διατηρεί σταθερά το μέγιστο μαγνητικό του πεδίο για πάνω από 200 ώρες, ακόμη και σε ακραίες πειραματικές συνθήκες, όπως εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις, σύμφωνα με τον ερευνητή Luo Jianlin.

Ο μαγνήτης έχει εγκατασταθεί στην Επιστημονική Πόλη Huairou, στα περίχωρα του Πεκίνου, σε ένα συγκρότημα που συνδυάζει υπερ-χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρά μαγνητικά πεδία, υπερυψηλές πιέσεις και ταχύτατα οπτικά συστήματα. Μαζί με άλλες υποδομές της εγκατάστασης, θα ενισχύσει την έρευνα σε προηγμένα υλικά, ιατρικές τεχνολογίες, ενεργειακά συστήματα και μεταφορές.

Σύμφωνα με τον Luo Jianlin, ερευνητής του Ινστιτούτου Φυσικής της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, τα ισχυρά μαγνητικά πεδία είναι κρίσιμα για τη μελέτη υπεραγωγών υψηλής θερμοκρασίας, κβαντικών υλικών, βιομοριακών δομών και για την ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών, όπως η μαγνητική στοχευμένη θεραπεία, συμβάλλοντας σε διάγνωση και θεραπεία ασθενειών.