Η Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε τη Meta με λήψη μέτρων, κατηγορώντας τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό ότι μπλοκάρει ανταγωνιστικά chatbot τεχνητής νοημοσύνης από την πλατφόρμα μηνυμάτων WhatsApp. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το WhatsApp Business, η έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για επικοινωνία με πελάτες, φαίνεται να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται αναβάθμιση της πλατφόρμας τον περασμένο Οκτώβριο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το Meta AI να είναι ο μοναδικός ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του WhatsApp. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η Meta, ως δεσπόζων παίκτης στην αγορά υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων στην Ευρώπη, καταχράται τη θέση της, αρνούμενη την πρόσβαση σε άλλες εταιρείες που αναπτύσσουν ανταγωνιστικά chatbot.

Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, αυτή η πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει «σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη» στην αγορά, καθώς το WhatsApp θεωρείται κρίσιμο σημείο εισόδου για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που επιδιώκουν να φτάσουν απευθείας στους καταναλωτές. Η Επιτροπή εκτιμά ότι πλατφόρμες όπως το ChatGPT χρειάζονται πρόσβαση σε τέτοια κανάλια για να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη ρύθμιση των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών. Οι Βρυξέλλες φέρονται αποφασισμένες να εντείνουν την εφαρμογή των βασικών κανόνων κατά των αντιανταγωνιστικών πρακτικών, με την Ουάσινγκτον να καταγγέλλει ότι τα μέτρα αυτά είναι διακριτικά εις βάρος των εταιρειών των ΗΠΑ.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριμπέρα, δήλωσε ότι η Ένωση οφείλει να υπερασπιστεί και να εφαρμόσει τους κανόνες της, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσυνδέσει την υπόθεση από γεωπολιτικές σκοπιμότητες, τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα εύρυθμου ανταγωνισμού και όχι πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βαρύτητα μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Δεκέμβριο σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου Τιερί Μπρετόν και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, κατηγορώντας τους για λογοκρισία και καταστολή αμερικανικών απόψεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα στηρίξει τον Μπρετόν στην προσφυγή του κατά των κυρώσεων.

Από την πλευρά της, η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος παρέμβασης της ΕΕ στο WhatsApp Business API και ότι οι χρήστες έχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές πρόσβασης σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μέσω εφαρμογών, συσκευών και ιστοσελίδων. Σύμφωνα με την εταιρεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε εσφαλμένη υπόθεση ότι το WhatsApp Business αποτελεί βασικό δίαυλο διανομής για τα chatbot.

Παρόμοια υπόθεση είχε ανακύψει πρόσφατα και στη Βραζιλία, όπου οι αρχές εξέτασαν ενδεχόμενες αντιανταγωνιστικές πρακτικές στο WhatsApp Business. Η διαδικασία εκεί ανεστάλη, με τη Meta να υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ότι η ενσωμάτωση chatbot τεχνητής νοημοσύνης υπερφορτώνει τεχνικά συστήματα που δεν είχαν σχεδιαστεί για τέτοια χρήση.