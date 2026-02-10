Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας, έπειτα από συνεδρίασή της για δύο ξεχωριστές δικογραφίες που αφορούν τον βουλευτή.

Η πρώτη δικογραφία σχηματίστηκε κατόπιν της από 19-7-2024 αναφοράς και της από 7-8-2024 συμπληρωματικής αναφοράς του Σταματίου Πουλή. Αφορά τη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης του πλημμελήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα), το οποίο φέρεται να τελέστηκε στην Αθήνα τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2024.

Η δεύτερη δικογραφία σχετίζεται με την από 19-11-2024 αναφορά του ίδιου προσώπου, επίσης προς διερεύνηση πιθανής τέλεσης του πλημμελήματος της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α του Ποινικού Κώδικα), που φέρεται να τελέστηκε στην Αθήνα το 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της άρσης της ασυλίας του κ. Πολάκη ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Κατά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και «Νίκη», ενώ δεν υπήρξε εκπροσώπηση από την Πλεύση Ελευθερίας.

Ο κ. Πολάκης, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να δήλωσε στην Επιτροπή, χαρακτήρισε την υπόθεση «την πιο χυδαία άρση ασυλίας που μου έχουν κάνει» και πρόσθεσε: «Είναι προκλητική. Με μηνύει ο Πουλής επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο».