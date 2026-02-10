Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύνθεση των υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι υπουργοί Άμυνας αναμένεται να εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό, ανταλλάσσοντας απόψεις για την πορεία της σύγκρουσης και τις επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Μετά τη σύνοδο θα πραγματοποιηθεί δείπνο εργασίας, στο οποίο οι υπουργοί Άμυνας θα επικεντρωθούν στο ζήτημα της Αμυντικής Ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν προγράμματα, όπως το SAFE, που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κοινών δυνατοτήτων άμυνας.

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, επίσης στις Βρυξέλλες, ο κ. Δένδιας θα λάβει μέρος στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονται οι δυνατότητες της Συμμαχίας για την εφαρμογή του αμυντικού δόγματος, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής και ικανότητας.