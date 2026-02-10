Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Δήμας ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών (ΤΝΤ) «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (BBΑ Corridor). Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της Αλεξανδρούπολης ως κόμβου διατροπικών μεταφορών, που ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Ο υπουργός επεσήμανε ακόμη, ότι η Ελλάδα επενδύει σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα εμπορευματικών μεταφορών, προωθώντας τη συνδεσιμότητα με διεθνείς διαδρόμους, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEEC). Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Δήμας δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε ακόμη ισχυρότερους δεσμούς με τις ΗΠΑ, καθώς η Ελλάδα αναπτύσσει διασυνοριακούς διαδρόμους προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκσυγχρονίζει το εσωτερικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, ενισχύοντας παράλληλα τις υποδομές logistics. Η χώρα μας διαδραματίζει ρόλο εμπορικής πύλης στην Ανατολική Μεσόγειο και κόμβου υψηλής γεωπολιτικής αξίας στη Βαλκανική χερσόνησο. Ο αυξανόμενος αριθμός των αμερικανικών επενδύσεων και στον τομέα της εφοδιαστικής συνιστά μια ένδειξη εμπιστοσύνης στην προσπάθειά μας. Θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε ένα ολοένα και φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον, προκειμένου να διευρύνουμε αυτές τις συνέργειες».

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπογράμμισε: «Οι μεταφορές είναι η ραχοκοκαλιά μιας ισχυρής οικονομίας, μετακινώντας ανθρώπους και αγαθά, προωθώντας το εμπόριο και συνδέοντας τις τοπικές οδούς με τις παγκόσμιες αγορές. Προσβλέπω στη συνεργασία μου με τον Υπουργό κ. Δήμα και την ομάδα του για τη διερεύνηση νέων ευκαιριών, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να φέρουν μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στους λαούς μας».