Με ένα εντυπωσιακό βίντεο που παρουσίαζε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να καλεί τους πολίτες να «κατεβάσουν ασφάλειες και να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους για 48 ώρες λόγω κυβερνοεπίθεσης» ξεκίνησε η εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, στην Εθνική Πινακοθήκη.

Το εισαγωγικό βίντεο, όπως σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ανέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο δημιουργικά όσο και καταστροφικά. «Αποτυπώνει ρεαλιστικά τις δυνατότητες παραπλάνησης, χειραγώγησης και τρομοκράτησης των πολιτών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος της εκδήλωσης είναι «να ενισχύσουμε τη συλλογική μας άμυνα και να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία θα παραμείνει σύμμαχος της κοινωνίας και της δημοκρατίας».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση των διαδικτυακών απατών, τονίζοντας πως τα deep fake βίντεο αλλοιώνουν την πραγματικότητα και ότι το κυβερνοέγκλημα εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του οργανωμένου εγκλήματος με διεθνή χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ότι τα εγκληματικά δίκτυα επιδιώκουν να πλήξουν τους πολίτες, τα συμφέροντά τους και τις κρίσιμες υποδομές, ενώ η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει καθοριστικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και μαθαίνουμε.

«Η κακόβουλη αξιοποίηση της τεχνολογίας δημιουργεί νέες, σύνθετες απειλές», προειδοποίησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, καλώντας τις Αρχές, τα υπουργεία, τους φορείς και τις εταιρείες να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση. Όπως είπε, «με στρατηγική, πολιτική βούληση, τεχνογνωσία και συνεργασία μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα διαδίκτυο πιο ασφαλές, πιο ανθρώπινο, ελεύθερο και πιο δημοκρατικό».

Αναφερόμενος στα μέσα αντιμετώπισης του διαδικτυακού εγκλήματος, ο υπουργός υπογράμμισε ότι το υπουργείο και η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτουν ένα «ισχυρό όπλο»: τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Η υπηρεσία, όπως είπε, στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, διαθέτει σύγχρονες υποδομές και έχει ενεργό διεθνή ρόλο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις της Europol και της Interpol.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Cyber Alert – το κέντρο διαχείρισης διαδικτυακού κινδύνου με τον πενταψήφιο αριθμό 11188 – που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας για τους πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2025 ο αριθμός αυτός δέχτηκε 38.000 κλήσεις, ενώ οι ιστοσελίδες cyberalert.gr και cyberkid.gr συγκέντρωσαν 180.000 επισκέψεις.