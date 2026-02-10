Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Π.Ο.Κ.Δ.Β.Μ.) προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση με στόχο τη διευκρίνιση του θεσμικού ρόλου των δράσεων κατάρτισης μέσω voucher και τον σαφή διαχωρισμό τους από διαγωνιστικές διαδικασίες ή προγράμματα κοινωνικών εταίρων.

Σύμφωνα με προσωπική δήλωση της Λαμπρίνας Κακιούζη, «Προέδρου Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης», η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί θεσμό της χώρας και θεμελιώδη πυλώνα της δημόσιας πολιτικής απασχόλησης.

Όπως υπογραμμίζει, την τελευταία τετραετία, μέσω των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης που υλοποιούνται από τη ΔΥΠΑ, περισσότεροι από 400.000 άνεργοι και εργαζόμενοι ανέπτυξαν νέες δεξιότητες. Πρόκειται, όπως σημειώνει, για διακριτούς πολίτες και όχι για επαναλαμβανόμενες συμμετοχές.

Τα προγράμματα αυτά συνέβαλαν ουσιαστικά στη μείωση της ανεργίας, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Η κ. Κακιούζη τονίζει ότι το έργο αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με διαγωνιστικές διαδικασίες τρίτων ή με προγράμματα κοινωνικών εταίρων, ενώ ζητεί, εφόσον υπάρχουν ευθύνες, να αποδοθούν με θεσμική ακρίβεια και τεκμηρίωση.

Διαχωρισμός δράσεων και νομικό πλαίσιο

Η Π.Ο.Κ.Δ.Β.Μ. επισημαίνει ότι τα μέλη της και οι συνεργαζόμενοι φορείς πιστοποίησης δεν έχουν καμία θεσμική, οργανική ή επιχειρησιακή σχέση με τη ΓΕΣΕΕ. Δεν συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή σε προγράμματα κοινωνικών εταίρων που συνδέονται με αυτήν, ενώ κάθε ταύτιση θεωρείται θεσμικά και νομικά αβάσιμη.

Οι δημόσιες συμβάσεις, όπως τονίζεται, διέπονται από τον ν. 4412/2016, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης μέσω voucher υπάγονται στον ν. 4921/2022 και εντάσσονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Πρόκειται για δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και όχι για διαγωνιστικές διαδικασίες ή αναθέσεις έργου.

Αυστηρός μηχανισμός εποπτείας

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι στα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της ΔΥΠΑ, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης υποβάλλονται σε συνεχή και αυστηρό έλεγχο. Όσα δεν πληρούν τις προδιαγραφές απορρίπτονται ή καλούνται να διορθώσουν ελλείψεις πριν επανενταχθούν, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την ποιότητα της κατάρτισης.

Κοινωνικό αποτύπωμα και ζήτημα ευθύνης

Κατά την τελευταία τετραετία, πάνω από 400.000 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης, γεγονός που αποτυπώνει τη συμβολή των προγραμμάτων στη μείωση της ανεργίας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι τυχόν παραβάσεις από συγκεκριμένα κέντρα ή φορείς πρέπει να εξετάζονται εξατομικευμένα και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η ευθύνη, όπως σημειώνεται, είναι ατομική και όχι συλλογική.

Τέλος, η Π.Ο.Κ.Δ.Β.Μ. δηλώνει ότι η θεσμική οντότητα και η λειτουργία της κατάρτισης μέσω voucher δεν μπορούν να τίθενται υπό αμφισβήτηση, διατηρώντας κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προστασία του κύρους και της αξιοπιστίας των μελών της.