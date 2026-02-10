Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (10/02/2026) σε περιοχές της Αττικής αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων, απάτες και πλαστογραφίες.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, ενώ διενεργούνται έρευνες σε οικίες, χώρους στάθμευσης και άλλους χώρους. Πρόκειται για 7 Έλληνες, έναν Αλβανό και αναζητείται ακόμη ένα πρόσωπο.

Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και κλεμμένα οχήματα. Ειδικότερα, συνολικά εντοπίστηκαν 33 οχήματα, 27 από τα οποία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και άλλα 6 σήμερα.

H ΕΛΑΣ αναφέρει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.