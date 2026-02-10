Συγκρατημένα αισιόδοξοι είναι οι γιατροί για το δίχρονο κοριτσάκι που έπεσε το βράδυ της Κυριακής (09/02/2026) σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, καθώς η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε δεν έδειξε οίδημα στον εγκέφαλο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν το εύρημα αυτό ως ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα, δεδομένου ότι το παιδί είχε μείνει σχεδόν μία ώρα χωρίς αναπνοή και επανήλθε ύστερα από επίμονες προσπάθειες, διάρκειας περίπου σαράντα λεπτών, για την ανάνηψή του.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα αφήνουν περιθώρια για ελπίδες. Το παιδί υποβλήθηκε και σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της αξονικής και να υπάρξει πιο σαφής εικόνα για την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, η χαμηλή θερμοκρασία του νερού στο οποίο έπεσε το κοριτσάκι φαίνεται να συνέβαλε θετικά στη μέχρι στιγμής ενθαρρυντική εικόνα. Παρ’ όλα αυτά, οι γιατροί τονίζουν ότι η μικρή δεν έχει ακόμη διαφύγει τον κίνδυνο και η παρακολούθησή της συνεχίζεται στενά.

Η εξέδρα και το παραπέτασμα που έκρυβαν τη θέα

Καθοριστικό ρόλο στην καθυστέρηση εντοπισμού του παιδιού φαίνεται πως έπαιξε μια υπερυψωμένη εξέδρα και ένα μεγάλο παραπέτασμα, τα οποία εμπόδιζαν τη θέα προς το σιντριβάνι από το σημείο όπου κάθονταν οι γονείς της 2χρονης.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι η οικογένεια βρισκόταν σε καφετέρια στην πλατεία Κύπρου. Ο πατέρας μιλούσε στο τηλέφωνο, ενώ η μητέρα συνομιλούσε με γνωστή της, όταν διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε απομακρυνθεί. Αρχικά το αναζήτησαν σε άλλο σημείο της πλατείας, καθώς το σιντριβάνι δεν ήταν ορατό λόγω του παραπετάσματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χρειάστηκαν περίπου τρία με τέσσερα λεπτά για να φτάσουν στο εσωτερικό της πλατείας, όπου ο 26χρονος πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι αναίσθητο μέσα στο νερό. Το ανέσυρε αμέσως, ενώ ακολούθησαν δραματικές στιγμές, με παρευρισκόμενους να επιχειρούν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες έως ότου φτάσει το ΕΚΑΒ και το μεταφέρει, συνοδεία περιπολικού, στο νοσοκομείο.