Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» το 2 ετών κοριτσάκι που εντοπίστηκε αναίσθητο μέσα σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας, το βράδυ της Κυριακής.

Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του στην πλατεία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο ertnews.gr, το κοριτσάκι παρέμεινε στο νερό για τουλάχιστον δέκα λεπτά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια μαζί με φίλους και το παιδί καθόταν δίπλα τους. Λίγο μετά τις 20:00 αντιλήφθηκαν ότι έλειπε, ενώ γύρω στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία, όταν ο πατέρας εντόπισε το παιδί μπρούμυτα μέσα στο σιντριβάνι.

Ο πατέρας έσπευσε να το ανασύρει και προσπάθησε να το συνεφέρει. Στο σημείο έφτασε και υπάλληλος καφετέριας, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο 2χρονο κοριτσάκι, δηλώνοντας στους παρευρισκόμενους ότι είναι γιατρός ώστε να του επιτρέψουν να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα έφτασαν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, που συνέδραμαν στις προσπάθειες ανάνηψης. Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της καφετέριας ειδοποίησε αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που περνούσαν από την οδό Λασκαρίδου. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν επιτόπου προσπάθειες ανάνηψης, ενώ αποφασίστηκε η μεταφορά του παιδιού στο «Αγλαΐα Κυριακού» με περιπολικό.

Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, οι γιατροί επί 40 λεπτά έδωσαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί επανήλθε και διασωληνώθηκε, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Οι θεράποντες ιατροί επισημαίνουν ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.

«Έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι «οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το επαναφέρουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου το επανέφεραν οι γιατροί και νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ». Όπως ανέφερε, η υγεία του παιδιού είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, καθώς «έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο».

«Δεν ξέρουμε πώς έπεσε το παιδάκι στο σιντριβάνι και πόσο βαθύ ήταν για να υπάρξει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε, μιλώντας στο Action24. Επισήμανε ακόμη ότι το κοριτσάκι φαίνεται μικρότερο από ό,τι δήλωσαν οι γονείς: «Οι γονείς του μας είπαν ότι είναι 5, αλλά δεν φαίνεται μεγαλύτερο από 2-2,5 ετών».

Συνελήφθησαν οι γονείς

Οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του 26χρονου πατέρα, αλβανικής καταγωγής και στη συνέχεια της 23χρονης μητέρας, ελληνικής καταγωγής, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ακολούθησε η σύλληψή τους και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Η μητέρα παραμένει φρουρούμενη στο νοσοκομείο για να βρίσκεται κοντά στο παιδί της και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Και οι δύο γονείς αναμένεται να εξεταστούν από τον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κατέληξε στο σιντριβάνι.