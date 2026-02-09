Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην Πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα, όταν ένα κοριτσάκι ηλικίας δύο ετών έπεσε μέσα στο συντριβάνι μπροστά στα μάτια περαστικών.

Ήταν περίπου 20:15 όταν αστυνομικοί που διέρχονταν από την οδό Σιβιτανίδου σταμάτησαν, ακούγοντας τις φωνές πολιτών. Οι παρευρισκόμενοι ζητούσαν βοήθεια για το ανήλικο παιδί που είχε χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό της πλατείας Κύπρου.

Το πλήρωμα του περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε αμέσως στο σημείο και προσπάθησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Λόγω της κρίσιμης κατάστασής του και με τη συγκατάθεση της μητέρας, οι αστυνομικοί παρέλαβαν το κοριτσάκι και τη μητέρα του, μεταφέροντάς τους εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».