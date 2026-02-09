Από τις μέρες της αμφισβήτησης, σε εκείνες της καθιέρωσης και της αναγνώρισης. Ένας μακρύς δρόμος τον οποίο χρειάστηκε να διανύσει ο Γιώργος Αθανασιάδης για να φτάσει στο «σήμερα».

Τα πρώτα του ματς στα κιτρινόμαυρα σημαδεύτηκαν από αποτυχίες και γκολ που είτε έφεραν τη δική του ευθύνη είτε πήρε πάνω του περισσότερες από εκείνες που αναλογούσαν.

Παρόλα αυτά ο Μακεδόνας κίπερ αποδεικνύει το τελευταίο δίμηνο τις ικανότητές του και παράλληλα ότι πρόκειται για παίκτη ψυχολογίας. Μία ψυχολογία που άρχισε να… χτίζει από το ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ακολούθησε ο Ολυμπιακός στο «Βικελίδης», οι αποκρούσεις που κράτησαν όρθιο τον Άρη στην Τρίπολη και φυσικά η χθεσινή του απόδοση στο «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης, κρατώντας τον Άρη όρθιο ειδικά στις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος.

Ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε τέσσερις σημαντικές αποκρούσεις σε φάσεις συνολικής αξίας 2,38 xGoals, ενώ παράλληλα ήταν ο δεύτερος παίκτης της ομάδας σε επαφές με την μπάλα. Κατέγραψε συνολικά 48, αριθμό που τον έφερε πίσω μόνο από τον Φαμπιάνο, ο οποίος είχε 56 και την πρωτιά στη σχετική λίστα.

Πρόκειται για ακόμη μία εμφάνιση που επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την καλή αγωνιστική κατάσταση του Έλληνα τερματοφύλακα, βοηθώντας παράλληλα να εδραιώσει την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια, κερδίζοντας για την ώρα στην… μονομαχία του με τον Σωκράτη Διούδη για τη φανέλα του βασικού.