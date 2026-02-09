Η Μαρκό ενισχύεται με τον Τιάγκο Αντίνο, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά από δύο χρόνια στην Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια, όπου πραγματοποίησε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Ο 22χρονος μπακ αποτελεί πλέον μέρος της ομάδας που διεκδικεί θέση στα playoffs της Super League 2.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αδελφός του Σαντίνο Αντίνο ανακοινώθηκε πριν λίγες εβδομάδες στον Παναθηναϊκό από την Γοδόι Κρουζ.

Η ανακοίνωση της Μαρκό

“Συμφωνία με Τιάγκο Αντίνο

Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Tiago Andino Valencia. Ο 22χρονος ακραίος αμυντικός έρχεται στην ομάδα μας για να ενισχύσει τη δεξιά πτέρυγα, φέρνοντας μαζί του παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής.

Ο Tiago Andino ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στις ακαδημίες της Godoy Cruz, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στη River Plate. Την τελευταία διετία ανήκε στο δυναμικό της Independiente Rivadavia, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής (Liga Profesional), συμμετέχοντας σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλάνο της διοίκησης για την ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ, με στόχο η ομάδα να αλλάξει επίπεδο και να παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστική στην έναρξη των Play-off του πρωταθλήματος της Superleague 2. Ο ποδοσφαιριστής έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας μας και δείχνει έτοιμος να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που θα του παρουσιαστούν.

Tiago, καλώς όρισες στην οικογένεια της Μαρκό”.