Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και στις πρώτες εντυπώσεις του από το ελληνικό πρωτάθλημα αναφέρθηκε ο Σαντίνο Αντίνο, μετά το ματς των Πράσινων με την Κηφισιά.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Σαντίνο Αντίνο:

«Όμορφο συναίσθημα να παίζεις στον Παναθηναϊκό. Χάρηκα που βοήθησα και έδωσα την ασίστ. Είδα τον τρόπο παιχνιδιού μας, του αντιπάλου και ότι είχαν έναν παίκτη πάνω μου. Προσπάθησα για το καλύτερο. Κάναμε μια καλή νίκη, με καλή εμφάνιση και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Με καθημερινή προπόνηση και δουλειά θα πάνε όλα καλύτερα. Μέσα από εκεί θα βρω χημεία και επικοινωνία, δίνοντας ασίστ όπως σήμερα στον Τεττέη. Μπορεί στην Αργεντινή να είχαμε παύση, όμως εγώ έκανα κανονικά προπόνηση με στόχο να έρθω έτοιμος. Σήμερα απέδειξα ότι μπορώ να βοηθήσω και θέλω να συνεχίσω έτσι».