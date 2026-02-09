Η Apple προετοιμάζεται για την παρουσίαση των νέων μοντέλων iPad και iPad Air μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Bloomberg Mark Gurman. Όπως ανέφερε στο ενημερωτικό δελτίο “Power On”, τα ανανεωμένα iPad «έρχονται σύντομα», με τις κυριότερες αλλαγές να εστιάζουν στις επιδόσεις και όχι στον σχεδιασμό. Το iPad 12ης γενιάς θεωρείται η πιο σημαντική ανανέωση της σειράς, καθώς θα εξοπλιστεί με το νέο chip A18, το ίδιο που χρησιμοποιεί η σειρά iPhone 16. Η μετάβαση από το A16 Bionic φέρνει σημαντική αύξηση στην απόδοση και καθιστά δυνατή την υποστήριξη του Apple Intelligence για πρώτη φορά στο οικονομικό tablet της εταιρείας.

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης, το νέο iPad θα διαθέτει 8GB RAM, έναντι 6GB του προηγούμενου μοντέλου. Ο 16πύρηνος Neural Engine του A18 έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές AI, προσφέροντας πιο έξυπνες δυνατότητες Siri, μεταγραφή απευθείας στη συσκευή και βελτιωμένη πολυδιεργασία.

Το βασικό μοντέλο iPad θα διατηρήσει τον υπάρχοντα σχεδιασμό του, με οθόνη Liquid Retina 10,9 ιντσών, επίπεδες άκρες, Touch ID και θύρα USB-C. Η τιμή του αναμένεται να παραμείνει στα 349 δολάρια, διατηρώντας το ως προσιτή επιλογή για μαθητές και καθημερινούς χρήστες.

Το νέο iPad Air με επεξεργαστή M4

Η όγδοη γενιά του iPad Air θα ενσωματώνει το τσιπ M4, συνεχίζοντας την πρακτική της Apple να φέρνει τους ισχυρούς επεξεργαστές της σειράς Pro στα tablets μεσαίας κατηγορίας. Το M4 προσφέρει έως και 30% ταχύτερη CPU και 20% καλύτερη απόδοση GPU σε σχέση με το M3.

Τanto το μοντέλο των 11 ιντσών όσο και εκείνο των 13 ιντσών αναμένεται να αναβαθμιστούν, με τιμές που πιθανότατα θα παραμείνουν στα 599 και 799 δολάρια αντίστοιχα. Το iPad Air θα διατηρήσει τον ίδιο σχεδιασμό χωρίς OLED οθόνη, η οποία παραμένει αποκλειστικό χαρακτηριστικό της σειράς iPad Pro.

Η Apple αναμένεται να παρουσιάσει τις νέες συσκευές τη χρονική περίοδο μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία ενδέχεται να το κάνει μέσω ανακοίνωσης, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν για τα βασικά μοντέλα iPad και όχι μέσω ειδικής εκδήλωσης.

Apple: Έτσι θα είναι το αναδιπλούμενο iPhone – Θα μοιάζει με βιβλίο

Η Apple φέρεται να εξετάζει την ανάπτυξη ενός αναδιπλούμενου iPhone τύπου clamshell, το οποίο θα ακολουθήσει την πρώτη της αναδιπλούμενη συσκευή με σχεδιασμό τύπου βιβλίου (διπλώνει οριζόντια). Σύμφωνα με πληροφορίες του Mark Gurman από το Bloomberg, ο τεχνολογικός κολοσσός προετοιμάζει διαφορετικούς τύπους foldable smartphones, καθώς εισέρχεται δυναμικά στη συγκεκριμένη αγορά.

Όπως αναφέρει το newsletter Power On του Gurman, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone θα έχει σχεδιασμό τύπου βιβλίου, παρόμοιο με τη σειρά Galaxy Z Fold της Samsung, και όχι τύπου clamshell (διπλώνει κάθετα). Η κυκλοφορία του αναμένεται να συμπέσει με τα μοντέλα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Ming-Chi Kuo, η συσκευή θα διαθέτει εσωτερική οθόνη 7,8 ιντσών χωρίς εμφανή πτυχή και εξωτερική οθόνη 5,5 ιντσών. Ο αναλυτής της JPMorgan, Samik Chatterjee, εκτιμά ότι η τιμή της θα διαμορφωθεί στα 1.999 δολάρια.

Νέος σχεδιασμός και τεχνικά χαρακτηριστικά

Νέες πληροφορίες από το κινεζικό προφίλ “Instant Digital” αποκαλύπτουν αλλαγές στη διάταξη των κουμπιών έντασης, τα οποία μεταφέρονται στην επάνω πλευρά της συσκευής. Το νέο iPhone φημολογείται ότι θα διαθέτει μαύρο πλαίσιο κάμερας με δύο οριζόντια τοποθετημένους φακούς και μικρότερο Dynamic Island με μία μόνο μπροστινή κάμερα. Επιπλέον, αναμένεται να εξοπλιστεί με τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε iPhone, φτάνοντας πιθανώς τα 6.000 mAh.

Δεύτερο project τύπου clamshell

Παράλληλα με το μοντέλο τύπου βιβλίου, η Apple φέρεται να δοκιμάζει ένα «τετράγωνο αναδιπλούμενο τηλέφωνο τύπου clamshell» στα εργαστήριά της, σύμφωνα με τον Gurman. Η συσκευή αυτή θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το Galaxy Z Flip 7 της Samsung και το Razr της Motorola.

Ωστόσο, ο Gurman επισημαίνει ότι το clamshell iPhone είναι «μακριά από το να είναι εγγυημένο ότι θα φτάσει στην αγορά» και παραμένει μόνο υπό εξέταση, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας.

Στρατηγική και μελλοντικά σχέδια

Ο Gurman σημειώνει ότι «η Apple στοιχηματίζει πως το πρώτο της αναδιπλούμενο iPhone θα είναι αρκετά επιτυχημένο ώστε να δημιουργήσει πραγματική ζήτηση για την κατηγορία». Στόχος είναι να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές σε σχήματα και μεγέθη, όπως συμβαίνει ήδη με τα συμβατικά iPhone.

Η εταιρεία σχεδιάζει μια διπλή στρατηγική κυκλοφορίας για το 2026, δίνοντας έμφαση στις premium συσκευές της λόγω περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα iPhone 18 Pro και το αναδιπλούμενο iPhone αναμένονται το φθινόπωρο του 2026, ενώ τα βασικά μοντέλα iPhone 18 και iPhone 18e θα ακολουθήσουν στις αρχές του 2027.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Apple έχει αναβάλει την ανάπτυξη μιας μεγαλύτερης αναδιπλούμενης συσκευής τύπου iPad, μεταθέτοντας το έργο για το 2029, λόγω τεχνικών προκλήσεων.

Tim Cook: Θα τρίβετε τα μάτια σας με τις καινοτομίες της Apple το 2026

O Tim Cook, διευθύνων σύμβουλος της Apple, υποσχέθηκε ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει «καινοτομίες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ» μέσα στο 2026, κατά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της Πέμπτη. Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια από τις πιο φιλόδοξες περιόδους για τον τεχνολογικό κολοσσό, που φαίνεται να προετοιμάζει το πιο εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην ιστορία του.

«Όπως είπα στην αρχή των παρατηρήσεών μου, αυτό ήταν, από τόσες απόψεις, ένα αξιοσημείωτο τρίμηνο για την Apple, και είμαστε ενθουσιασμένοι για όλες τις ευκαιρίες που θα έχουμε τη χρονιά που έρχεται να παρουσιάσουμε καινοτομίες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ και να εμπλουτίσουμε τη ζωή των χρηστών σε κάθε βήμα», δήλωσε ο Cook. «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι η καλύτερη δουλειά μας είναι ακόμα μπροστά μας».

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από οικονομικά αποτελέσματα-ρεκόρ, με την Apple να καταγράφει έσοδα 143,8 δισ. δολαρίων για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από το iPhone αυξήθηκαν κατά 23%, φτάνοντας τα 85,3 δισ. δολάρια, ενώ οι υπηρεσίες απέφεραν 30 δισ. δολάρια.