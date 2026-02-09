Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου 2026 στη Λεωφόρο Κηφισού, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονη αναστάτωση. Η παράσυρση προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, με το ρεύμα προς Πειραιά να κινείται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και να σχηματίζονται ουρές οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για να αποσαφηνιστεί πώς σημειώθηκε η παράσυρση και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε ο πεζός στο οδόστρωμα.