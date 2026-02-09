Επιδότηση για σύνδεση με αποχέτευση προβλέπει νέα δράση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση ιδιωτών για την τροποποίηση ή προσαρμογή των υφιστάμενων αποχετεύσεων των εσωτερικών δικτύων των κτιρίων τους, ώστε να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προδημοσίευσε τη δράση «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά κατοίκους οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων που διαθέτουν ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο, αλλά δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με αυτό.

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και δεν περιλαμβάνει εισοδηματικά κριτήρια. Απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα) επί ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη σε επιλέξιμους οικισμούς.

Το ύψος της επιδότησης θα είναι εφάπαξ και θα καθορίζεται βάσει των νόμιμων παραστατικών για τις εργασίες και τα υλικά σύνδεσης. Το μέγιστο ποσό ανέρχεται στα 850 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 250 ευρώ εφόσον απαιτείται αντλία. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες. Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 200 ευρώ.

Πώς διαμορφώνεται το μέγιστο ποσό

Για την ηπειρωτική χώρα, η επιδότηση ανέρχεται σε 850 ευρώ χωρίς αντλία και σε 1.100 ευρώ όταν απαιτείται σχετικός εξοπλισμός. Αντίστοιχα, στη νησιωτική χώρα τα ποσά διαμορφώνονται σε 1.050 ευρώ χωρίς αντλία και 1.300 ευρώ με αντλία.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει έως τρεις αιτήσεις ανά οικισμό, για διαφορετικές συνδέσεις. Για κάθε σύνδεση υποβάλλεται μία μόνο αίτηση, η οποία πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης.

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν κωδικούς Taxisnet, να έχουν ενημερωμένο το έντυπο Ε9 και να έχουν εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών. Επιπλέον, απαιτείται έγκριση σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο αποχέτευσης από τον αρμόδιο φορέα ύδρευσης ή αποχέτευσης (ΔΕΥΑ ή Δήμο).

Σε οικισμούς όπου η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη, απαιτείται βεβαίωση κατασκευής της. Και τα δύο έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την προδημοσίευση του προγράμματος.

Για ενοικιαζόμενες ή δωρεάν παραχωρημένες κατοικίες (εκτός συγγενών α’ βαθμού) και επαγγελματικές στέγες του αιτούντος, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το καθεστώς de minimis για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της σύνδεσης ορίζεται σε δέκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Θα εφαρμοστεί διαδικασία άμεσης αξιολόγησης, με προτεραιότητα στις αιτήσεις που υποβάλλονται νωρίτερα και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους.

Οι λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής και το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.