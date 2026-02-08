Η υπόθεση που ερευνούν οι ισπανικές αρχές δεν ανήκει απλώς στα αστυνομικά δελτία· αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση του πώς η τεχνολογία μπορεί να μετατραπεί σε όχημα για το πιο ακραίο έγκλημα.

Ένας άνδρας συνελήφθη στη Μαδρίτη κατηγορούμενος ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του, μεταδίδοντας τις πράξεις σε πραγματικό χρόνο μέσω πλατφορμών ζωντανής ροής, με αντάλλαγμα πληρωμές σε ψηφιακά «tokens».

Οι «συνεδρίες» χαρακτηρίζονταν ως ιδιωτικές και «premium», με το κόστος να ανέρχεται σε εκατοντάδες ευρώ ανά μετάδοση.

ΟΙ ζωντανές μεταδόσεις κοστολογούνταν από 500 έως και 1.000 ευρώ ανά συνεδρία, με πληρωμή μέσω ψηφιακών tokens εντός της πλατφόρμας, τα οποία ο δράστης – παιδεραστής «επανεπένδυε» για μεγαλύτερη προβολή και προσέλκυση νέων χρηστών.

Η έρευνα ξεκίνησε από μια ανώνυμη καταγγελία πολίτη, ο οποίος, περιηγούμενος σε ιστοσελίδα ενηλίκων, αντιλήφθηκε ενδείξεις εγκλήματος και αξιοποίησε το επίσημο κανάλι καταγγελιών για αδικήματα σε βάρος ανηλίκων. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική.

Η Κεντρική Μονάδα Κυβερνοεγκληματικότητας της Policía Nacional κινητοποιήθηκε άμεσα, χαρτογράφησε τη δραστηριότητα του υπόπτου και ταυτοποίησε το ψηφιακό του αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος αξιοποιούσε ιδιωτικές ζωντανές μεταδόσεις για να προσελκύει χρήστες, προβάλλοντας φωτογραφίες και υποσχόμενος πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο.

Οι πληρωμές γίνονταν εντός της πλατφόρμας, με ψηφιακά νομίσματα που στη συνέχεια επανεπενδύονταν για την προώθηση του προφίλ του και τη διεύρυνση του κοινού. Ένα κλειστό κύκλωμα ορατότητας και κέρδους, χτισμένο πάνω στην κακοποίηση και την παιδεραστία πατέρα σε κόρη!!!

Ο άνδρας δεν είχε την επιμέλεια του παιδιού, ωστόσο διατηρούσε δικαίωμα επαφής.

Η μητέρα δεν γνώριζε τίποτα από όσα συνέβαιναν.

Μετά τη σύλληψη και την έρευνα στο σπίτι του, οι αρχές κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές με παράνομο υλικό. Με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε άμεσα στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραγωγή, κατοχή και διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και για σεξουαλική επίθεση. Η ανήλικη λαμβάνει εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη από δημόσιες δομές.

Πέρα από τη δικαστική διάσταση, η υπόθεση φωτίζει ένα ευρύτερο, ανησυχητικό φαινόμενο.

Οι δυνατότητες της ζωντανής μετάδοσης, η ανωνυμία των ψηφιακών συναλλαγών και η ταχύτητα διάδοσης περιεχομένου δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι εγκληματίες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τα κενά ελέγχου. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων απαιτεί όχι μόνο τεχνικά εργαλεία και διεθνή συνεργασία, αλλά και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Η συγκεκριμένη σύλληψη κατέστη δυνατή επειδή κάποιος δεν γύρισε το βλέμμα αλλού.

Το μήνυμα των αρχών είναι σαφές: οι μηχανισμοί ανώνυμης καταγγελίας λειτουργούν και μπορούν να σώσουν ζωές. Σε μια ψηφιακή εποχή όπου τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού θολώνουν, η προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να είναι υπόθεση λίγων. Είναι συλλογική ευθύνη – και κάθε έγκαιρη αναφορά μπορεί να αποτρέψει το ανεπανόρθωτο.

H ισπανική ABC μετέδωσε συγκεκριμένα:

Ο παιδόφιλος streamer που προσέφερε ζωντανό σεξ με την επτάχρονη κόρη του σε premium συνεδρίες σε πορνογραφικό ιστότοπο έναντι 1.000 ευρώ.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που προσέφερε ζωντανές μεταδόσεις σε πορνογραφικό ιστότοπο όπου ο ίδιος έκανε σεξ με την επτάχρονη κόρη του.

Πράκτορες της Κεντρικής Μονάδας Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Εθνικής Αστυνομίας συνέλαβαν έναν 46χρονο άνδρα για μετάδοση ζωντανών εικόνων όπου κακοποιούσε την επτάχρονη κόρη του σε πορνογραφικό ιστότοπο.

Το έκανε αυτό μέσω ιδιωτικών ζωντανών συνεδριών σε πλατφόρμες streaming, προσφέροντας τη δυνατότητα να κάνει σεξ με την κόρη του σε αντάλλαγμα για πληρωμές σε εικονικό νόμισμα γνωστό ως tokens.

Για αυτές τις μεταδόσεις premium περιεχομένου, μπορούσε να χρεώσει μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ.

Η αστυνομία κατάφερε να τον συλλάβει χάρη σε μια ανώνυμη πληροφορία από έναν άνδρα που ήταν μάρτυρας των αποτρόπαιων πράξεων που προσέφερε ο κρατούμενος σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ο άνδρας ήταν χωρισμένος από τη σύζυγό του και δεν είχε κοινή επιμέλεια της κόρης του, αν και μπορούσε να περνάει χρόνο μαζί της τα Σαββατοκύριακα και άλλες περιστάσεις. Η πρώην σύντροφός του δεν γνώριζε την κατάσταση.

Η έρευνα ξεκίνησε με μια πληροφορία στη διεύθυνση email που έχει δημιουργήσει η Εθνική Αστυνομία για την αναφορά αδικημάτων παιδικής πορνογραφίας.

Συγκεκριμένα, ένας ανώνυμος πολίτης επισκέφθηκε έναν ιστότοπο πορνογραφίας ενηλίκων και ανακάλυψε έναν άνδρα που προσέφερε στους χρήστες ζωντανά βίντεο στα οποία ισχυριζόταν ότι έκανε σεξ με την κόρη του, χωρίς να διευκρινίζει την ηλικία της.

Ήταν premium περιεχόμενο σε ιδιωτικές συνεδρίες που απαιτούσαν πληρωμή σε ψηφιακό νόμισμα στην ίδια την πλατφόρμα. Αυτός ο παρατηρητής το θεώρησε εξωφρενικό και αντάλλαξε πληροφορίες μέχρι που ανακάλυψε την ιδιωτική συνεδρία στην οποία ο άνδρας βρισκόταν με την κόρη του.

Ο παιδεραστής στη συνέχεια ζήτησε να συνεχίσει τη συζήτηση μέσω μιας εφαρμογής άμεσων μηνυμάτων, ενώ ο χρήστης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να αποσπάσει πληροφορίες: ήταν αποφασισμένος να τον καταγγείλει στην Εθνική Αστυνομία, και αυτό ακριβώς έκανε, χρησιμοποιώντας το ανώνυμο κανάλι.

Οι ερευνητές της Ομάδας Προστασίας Παιδιών της Κεντρικής Μονάδας Κυβερνοεγκλήματος ανακάλυψαν ότι ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε ιδιωτικές συνεδρίες ζωντανής μετάδοσης για να προσελκύσει ενδιαφερόμενους χρήστες, δείχνοντας φωτογραφίες του με την κόρη του στο κρεβάτι.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας ήταν πλήρως ντυμένος και είχε την νεαρή κοπέλα, επίσης πλήρως ντυμένη, προσφέροντας στα ενδιαφερόμενα μέρη μια ιδιωτική συνεδρία στην οποία θα έκανε σεξ μαζί της.

Στη συνέχεια, μετέδιδε ζωντανά τις επιθέσεις που ο ίδιος διέπραξε εναντίον της επτάχρονης.

Η πληρωμή που έλαβε ο συλληφθείς για τη σύνδεση αυτών των παιδεραστών αποτελούνταν από εικονικό νόμισμα (tokens), εξαργυρώσιμο στον ιστότοπο, το οποίο χρησιμοποίησε επίσης για να πληρώσει για καλύτερη τοποθέτηση του περιεχομένου του στο διαδίκτυο.

Με άλλα λόγια, το επανεπένδυσε για να προσελκύσει περισσότερους πελάτες. Καθώς προχωρούσε η έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον άνδρα και ανακάλυψαν ότι διέμενε στην οδό Federico Rubio y Galí στην περιοχή Tetuán της Μαδρίτης, τον ίδιο δρόμο όπου βρίσκεται το Αρχηγείο της Αστυνομίας της Μαδρίτης.

Συνελήφθη τον Δεκέμβριο και κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, που περιείχαν μεγάλη ποσότητα πορνογραφικού υλικού. Ο δικαστής τον έθεσε αμέσως υπό κράτηση, κατηγορούμενος για διαφθορά ανηλίκων, συγκεκριμένα για παραγωγή, κατοχή και διανομή παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλική επίθεση.

Ο κρατούμενος έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο για άλλα αδικήματα.

Ενώ οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να προσδιορίσουν εάν η ανήλικη βιάστηκε από τον πατέρα της, έχουν συγκεντρώσει στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι το κορίτσι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από αυτόν κατά τη διάρκεια premium συνεδριών στον πορνογραφικό ιστότοπο.

Ο ανήλικος λαμβάνει επί του παρόντος βοήθεια στο CIASI της Κοινότητας της Μαδρίτης, ένα κέντρο που ειδικεύεται σε θύματα κακοποίησης παιδιών.