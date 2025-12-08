Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media προκαλούν έντονες αντιδράσεις, καθώς αποτυπώνουν τη δράση ομάδων στην Θεσσαλονίκη, που αυτοαποκαλούνται «τιμωροί των παιδόφιλων».

Στα ντοκουμέντα φαίνονται άτομα να εξευτελίζουν και να χτυπούν τα θύματά τους, τα οποία αναγκάζονται πρώτα να… χορεύουν μπροστά τους. Ορισμένοι από τους «τιμωρούς παιδόφιλων» υποστηρίζουν, ότι με τις ενέργειές τους έχουν οδηγήσει υπόπτους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Άλλοι δηλώνουν, πως θα συνεχίσουν τη δράση τους, εκφράζοντας δυσπιστία απέναντι στις Αρχές, ενώ κάποιοι εξηγούν τις μεθόδους με τις οποίες παγιδεύουν τα πρόσωπα που στοχοποιούν.

Οι τρεις πρόσφατες καταγγελίες στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες αποκάλυψε η εκπομπή Live News, έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα, προκαλώντας ανησυχία σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά αυτοδικίας με θύματα πολίτες. Η σύντροφος 48χρονου που δέχθηκε επίθεση στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε στην εκπομπή τουη MEGA τον εφιάλτη που έζησε ο φίλος της, τονίζοντας ότι οι δράστες τον εξευτέλισαν πριν τον χτυπήσουν. «Τον κοροϊδεύανε κιόλας και του λέγανε: “Για να δούμε, χορεύεις;”», ανέφερε χαρακτηριστικά η γυναίκα, περιγράφοντας τη στιγμή της ταπείνωσης πριν την επίθεση.

Ο τρόπος δράσης τους

Ο τρόπος δράσης τους προκαλεί έντονη ανησυχία στις Αρχές. Σε αρκετές περιπτώσεις, η μεθοδολογία τους έχει καταγραφεί σε βίντεο, αποκαλύπτοντας σκηνές βίας και εξευτελισμού. Το θύμα αναγκάζεται να υπακούει στις εντολές τους, ενώ όταν σταματήσει, δέχεται χτυπήματα.

Τα μέλη αυτών των αυτόκλητων ομάδων παγιδεύουν τα υποψήφια θύματα μέσω ψεύτικων προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα. Υποδύονται ανήλικους και κανονίζουν συναντήσεις, οι οποίες καταλήγουν σε ενέδρες. Στα βίντεο που κυκλοφορούν, φαίνονται πάνω από δέκα άτομα να καταγράφουν τη σκηνή, επιχειρώντας με σαδιστικό τρόπο να εξευτελίσουν το άτομο που έχουν στοχοποιήσει.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι αυτόκλητοι «τιμωροί» δεν περιορίζονται στη βία, αλλά προχωρούν και σε ληστείες εις βάρος των θυμάτων τους. Οι πρακτικές αυτές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την ατιμωρησία και την επικίνδυνη τάση αυτών των ομάδων να υποκαθιστούν τη δικαιοσύνη, αντί να απευθύνονται στις αστυνομικές αρχές.

Οι αντιδράσεις στα social media

Στα social media καταγράφονται αντιδράσεις, απειλές και εξηγήσεις από μέλη των σκοτεινών ομάδων, που δραστηριοποιούνται όπως φαίνεται σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

– Αυτός με την άσπρη μπλούζα είναι παιδόφιλος και τα παιδιά τον βρήκαν και τον βασανίζουν.

– Έτσι μάγκες.

Οι εικόνες γεννούν σε ορισμένους ερωτήματα.

– Τους κλέβετε αφού τους δείρετε;

– Πόσους έχετε πιάσει;

– Πολλούς.

Μέλος της ομάδας υποστηρίζει ότι τα θύματα παγιδεύονται επειδή προσπαθούν να κλείσουν ραντεβού με ανήλικη.

– Πώς σας ήρθε η ιδέα για την ομάδα;

– Πώς καταφέρνετε και τους βρίσκετε;

– Αυτοί μας βρίσκουν.

Όσοι κατακρίνουν αυτές τις πρακτικές δέχονται απειλές, που τους κάνουν να αποτραβηχτούν από τις σχετικές συζητήσεις στα social media.

– Ποιο ήταν και είναι το κίνητρό σας; Πώς βρεθήκατε όλα τα μέλη και φτιάχτηκε όλο αυτό;

– Μέχρι ειδήσεις βγήκαμε φιλαράκο. Κοντέψαμε να φάμε 25 χρόνια φυλακή και συνεχίζουμε

– Οι κατηγορίες ήταν πολλές. Το θέμα είναι εσύ υποστηρίζεις παιδόφιλους ε; Αφού τους υποστηρίζεις για πες μου καμία πληροφορία για εσένα να δω άμα θα τους υποστηρίζεις μετά βλάκα.

Τι λέει θύμα των αυτόκλητων «τιμωρών»

Τελευταίο θύμα των αυτοαποκαλούμενων «κυνηγών» στην Θεσσαλονίκη ήταν ένας 23χρονος. Οι δράστες του επιτέθηκαν και τον άφησαν στο σημείο ημιλιπόθυμο.

Ο 23χρονος μιλώντας στο Live News, περιέγραψε πώς έγινε η επίθεση. «Να σου πω την αλήθεια μου, νομίζω εγώ την βρήκα. Ας πούμε έλεγε: “Ποιος θέλει να βγούμε σήμερα Θεσσαλονίκη”, ανέβαζε story και από πλάκα, έτσι, δεν ήξερα τίποτα ας πούμε και πήγα μια μέρα που βόλευε. Και πήγα εκεί πέρα, κατέβηκα από το αμάξι και δεν πρόλαβα ούτε να την δω καλά-καλά στα μούτρα… Τίποτα, απλά μόνο κατέβηκα και μου γύρισε πλάτη και μου λέει “έλα να γνωριστούμε”. Και εκεί μόλις μπήκα μέσα, μου πετάχτηκαν γύρω-γύρω καμιά 20αριά άτομα και με έδειραν. Είναι από 14 μέχρι 20 ετών υπολόγισα εγώ».

«Με χτυπήσανε, με κλέψανε, με ρίξανε κάτω, έτρεχε αίμα η μύτη μου. Είχα το κινητό, τα κλειδιά από το αμάξι. Είχα καμιά 50αρια ευρώ. Φώναζαν, αλλά ξέρω εγώ… Από τη μία την έτρωγα, από την άλλη, ούτε θυμόμουν τι λέγανε, τι κάνανε, δεν θυμάμαι, σοβαρά. Και μετά με ξυλοκόπησαν, με έκλεψαν, προσπάθησα να φύγω, έφυγα προς τα πάνω και ήταν κάποιοι περαστικοί και με βοήθησαν και εκείνοι κάλεσαν την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία» συνέχισε.