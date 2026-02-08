Στην κρίσιμη φάση της σεζόν στην EuroLeague, η Μπαρτσελόνα θέλει να διατηρήσει υψηλή θέση στη βαθμολογία υπό την καθοδήγηση του Τσάβι Πασκουάλ. Ωστόσο, η ομάδα θα αναγκαστεί να πορευτεί χωρίς τον βασικό της σταρ, Κέβιν Πάντερ, ο οποίος υπέστη ζημιά στο αριστερό πόδι και ξεκίνησε άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης.

Στις 2 με 4 εβδομάδες προσδιορίστηκε το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης ο Κέβιν Πάντερ.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂] Les proves mèdiques realitzades a Kevin Punter confirmen una lesió a l’adductor de la cuixa esquerra, produïda durant el partit contra el Kosner Baskonia. S’estima un temps de recuperació d’entre dues i quatre setmanes. Tomas Satoransky tampoc… pic.twitter.com/i0uG7CBn9D — Barça Basket (@FCBbasket) February 8, 2026

«Πονοκέφαλο» προκαλούν τα προβλήματα που προκύπτουν

Παράλληλα, η ομάδα ανακοίνωσε ότι και ο Τόμας Σατοράνκσι θα μείνει εκτός για σύντομο διάστημα λόγω πόνου στη μέση. Η απουσία του Πάντερ αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τους «μπλαουγκράνα», που καλούνται να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους και να διαχειριστούν τις κρίσιμες αναμετρήσεις χωρίς τον Αμερικανό αστέρα.

Φέτος ο Πάντερ μετράει 15.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 27’20” σε 27 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την Μπάρτσα.