Στην κρίσιμη φάση της σεζόν στην EuroLeague, η Μπαρτσελόνα θέλει να διατηρήσει υψηλή θέση στη βαθμολογία υπό την καθοδήγηση του Τσάβι Πασκουάλ. Ωστόσο, η ομάδα θα αναγκαστεί να πορευτεί χωρίς τον βασικό της σταρ, Κέβιν Πάντερ, ο οποίος υπέστη ζημιά στο αριστερό πόδι και ξεκίνησε άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης.

Στις 2 με 4 εβδομάδες προσδιορίστηκε το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης ο Κέβιν Πάντερ.

«Πονοκέφαλο» προκαλούν τα προβλήματα που προκύπτουν

Παράλληλα, η ομάδα ανακοίνωσε ότι και ο Τόμας Σατοράνκσι θα μείνει εκτός για σύντομο διάστημα λόγω πόνου στη μέση. Η απουσία του Πάντερ αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τους «μπλαουγκράνα», που καλούνται να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους και να διαχειριστούν τις κρίσιμες αναμετρήσεις χωρίς τον Αμερικανό αστέρα.

Φέτος ο Πάντερ μετράει 15.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 27’20” σε 27 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την Μπάρτσα.

