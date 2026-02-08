Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, εξαπέλυσε επίθεση προς την Μπαρτσελόνα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση Νεγκρέιρα, στην οποία οι Καταλανοί εμπλέκονται εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη τελική απόφαση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και ανησυχία.

Στο επίκεντρο ξανά η υπόθεση Νεγκρέιρα

Η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, μετά την αποκάλυψη πως η Μπαρτσελόνα κατέβαλε το ποσό των 8,4 εκατομμυρίων ευρώ στον Χοσέ Μαρία Ενρίκες Νεγκρέιρα, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, την περίοδο 2001–2018.

Οι «μπλαουγκράνα» υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούσαν συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές αναλύσεις σχετικά με τη διαιτησία, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια επηρεασμού αγώνων. Από την πλευρά του, ο Νεγκρέιρα αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε ανάμειξη σε χειραγώγηση διαιτητικών αποφάσεων. Αν και η κατηγορία της δωροδοκίας αποσύρθηκε από ισπανικό δικαστήριο τον Μάιο του 2024, η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με επίκεντρο την κατηγορία της διαφθοράς.

Σε ερώτηση του δέχτηκε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, ανέφερε:

«Είναι ακατανόητο πώς, μέχρι σήμερα, αυτό που θεωρώ το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου παραμένει χωρίς ξεκάθαρη κατάληξη. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να προβληματίζει πολλούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.