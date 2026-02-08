Σπάνια και εντυπωσιακά, τα Altocumulus undulatus, γνωστά και ως «σύννεφα-βάφλες», έκαναν την εμφάνισή τους στον κυπριακό ουρανό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όσων τα παρατήρησαν. Με κυματιστή υφή και παράλληλες ραβδώσεις που θυμίζουν αποτυπώματα, αυτά τα μεσαίου ύψους σύννεφα (2.000–7.000 μέτρα) δημιουργούνται από διατμητικό άνεμο σε υγρό, σταθερό αέρα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η παρουσία τους συχνά σηματοδοτεί επερχόμενη αλλαγή καιρού ή βροχή μέσα στις επόμενες 20 ώρες, καθώς αποτελούν ένδειξη αστάθειας στην ατμόσφαιρα. Τα Altocumulus undulatus διακρίνονται από άλλα σύννεφα λόγω της πιο σκούρας όψης τους και της χαρακτηριστικής «κυματοειδούς» υφής τους, που τα κάνει να μοιάζουν με ένα τεράστιο πλέγμα στον ουρανό.

Στην Κύπρο, οι κάτοικοι που αντίκρισαν αυτό το σπάνιο φαινόμενο δεν μπορούσαν να μην σταθούν να φωτογραφίσουν τον ουρανό, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν έργα τέχνης ή… γλυκά. Παρά τη μαγεία της εικόνας, οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι τα σύννεφα αυτά είναι σημάδι ότι η φύση προετοιμάζεται για αλλαγές, κάνοντας τον ουρανό όχι μόνο όμορφο, αλλά και προφητικό.

Ένα φαινόμενο σπάνιο, αλλά εντυπωσιακό, που μας υπενθυμίζει ότι ο ουρανός μπορεί να κρύβει μικρά θαύματα ακόμα και σε μια καθημερινή μέρα.

Βασικά Χαρακτηριστικά και Σημασία:

Τα Altocumulus undulatus (Υψισωρείτες κυματίες) είναι σπάνια, μεσαίου ύψους σύννεφα (2.000-7.000 μ.) που εμφανίζονται ως παράλληλες, κυματοειδείς ραβδώσεις ή «ρυτίδες» στον ουρανό, συχνά μοιάζοντας με αποτυπώματα. Σχηματίζονται από διατμητικό άνεμο (wind shear) σε υγρό, σταθερό αέρα και αποτελούνται από σταγονίδια νερού, συχνά προμηνύοντας αλλαγή καιρού ή βροχή εντός 20 ωρών.

Εμφάνιση: Λευκά ή γκριζωπά στρώματα με κυματιστή υφή, τα οποία μπορεί να καλύπτουν τμήματα ή ολόκληρο τον ουρανό.

Σχηματισμός: Δημιουργούνται όταν άνεμοι διαφορετικής ταχύτητας ή κατεύθυνσης συναντώνται (διατμητικός άνεμος), αναγκάζοντας τα σύννεφα να «κυλήσουν» σε ράχες.

Υψόμετρο: Εντοπίζονται συνήθως στα 2.400–6.100 μέτρα (8.000–20.000 πόδια).

Καιρικές Συνθήκες: Συχνά αποτελούν ένδειξη επερχόμενης αστάθειας, μέτωπα κακοκαιρίας ή αλλαγές στην υγρασία.

Διάκριση: Τα στοιχεία τους είναι γενικά πιο σκούρα από τα Cirrocumulus και μικρότερα από τα Stratocumulus.

Συχνά αναφέρονται και ως «σύννεφα-βάφλες» λόγω του πλέγματος που σχηματίζουν.