Viral έχει γίνει βίντεο που δείχνει ένα «κυλιόμενο σύννεφο» πάνω από μια παραλία στην Πορτογαλία. Όπως αναφέρει το Euronews, την περασμένη Κυριακή, εκατοντάδες άνθρωποι που έκαναν ηλιοθεραπεία αιφνιδιάστηκαν από ένα πυκνό σύννεφο που βγήκε από τον ωκεανό και κατευθύνθηκε προς την παραλία.

It was nuts to have experienced this rolling cloud in the north of Portugal. Felt like a tsunami out of a movie! 😂

Apparently it was 150km long, stretching from Figueira da Foz all the way up to Vila do Conde, which is close to where I was. pic.twitter.com/BOnr4knsJe

— Helder (@HelderHP) June 30, 2025