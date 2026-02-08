Η ανακοίνωση της αμερικανικής startup τεχνητής νοημοσύνης Anthropic για ένα εργαλείο που απευθύνεται στα νομικά τμήματα εταιρειών προκάλεσε απότομες πτώσεις στις μετοχές μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων πληροφορικής και δεδομένων. Η Anthropic, γνωστή για τον chatbot Claude, παρουσίασε λογισμικό που αυτοματοποιεί εργασίες όπως η αξιολόγηση συμβολαίων, η διαχείριση συμφωνιών εμπιστευτικότητας, οι διαδικασίες συμμόρφωσης, οι νομικές αναφορές και οι τυποποιημένες απαντήσεις.

Μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές του βρετανικού εκδοτικού ομίλου Pearson υποχώρησαν κατά σχεδόν 8%, της Relx κατά 14%, ενώ η Sage έχασε 10% στο Λονδίνο και η ολλανδική Wolters Kluwer 13% στο Άμστερνταμ. Η μετοχή της London Stock Exchange Group έπεσε 13% και της Experian 7%, ενώ η Thomson Reuters που είναι εισηγμένη στο Nasdaq έχασε 18%.

«Η ανησυχία είναι ότι εργαλεία όπως αυτό της Anthropic θα μειώσουν τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών που βασίζονται σε δεδομένα και, στο χειρότερο σενάριο, μπορεί να τις αποκλείσουν εντελώς από την αγορά», σχολίασε ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell.

Η Anthropic διευκρίνισε ότι το εργαλείο δεν παρέχει νομικές συμβουλές και ότι οποιαδήποτε ανάλυση που παράγεται πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιημένους δικηγόρους πριν χρησιμοποιηθεί σε αποφάσεις. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε και άλλα εργαλεία ανοιχτού κώδικα για την αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων όπως οι πωλήσεις και η υποστήριξη πελατών.

Η είδηση έχει αναζωπυρώσει φόβους για απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της AI. Μεγάλες εταιρείες όπως η Clifford Chance έχουν ήδη μειώσει προσωπικό στα γραφεία τους, επικαλούμενες τη χρήση AI, ενώ πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χάνει περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ όσες δημιουργεί λόγω της υιοθέτησης εργαλείων AI. Περισσότεροι από το ένα τέταρτο των εργαζομένων (27%) εκφράζουν φόβο ότι η εργασία τους μπορεί να εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας, κατά μέσο όρο 11,5% για τις βρετανικές επιχειρήσεις, συνοδεύεται από μειώσεις θέσεων εργασίας, ενώ σε αντίστοιχες αμερικανικές επιχειρήσεις η παραγωγικότητα αυξάνεται χωρίς να χάνονται τόσες θέσεις. Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Χαν προειδοποίησε ότι η πρωτεύουσα βρίσκεται «στην πιο αιχμηρή άκρη της αλλαγής», καθώς βασίζεται σε εργαζόμενους στον χρηματοοικονομικό και δημιουργικό τομέα, καθώς και σε επαγγελματικές υπηρεσίες όπως νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές.

Η κυβέρνηση προγραμματίζει εκπαίδευση έως 10 εκατομμυρίων εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες AI έως το 2030, ενώ η πτώση των μετοχών χτύπησε ιδιαίτερα τον Nick Train και τον επενδυτικό του όμιλο Lindsell Train, με μεγάλες θέσεις σε Sage, Experian, London Stock Exchange και Relx, οι οποίες έχασαν πάνω από 5% την ημέρα της ανακοίνωσης.