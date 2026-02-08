Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε παιδική χαρά στο Περιστέρι, όταν άνδρας που αναζητείται από τις Αρχές, σύμφωνα με καταγγελίες, επιτέθηκε σε γυναίκα και προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της περιοχής. Ο ίδιος φέρεται να προσπάθησε να πατήσει με το αυτοκίνητό του δύο ακόμη άτομα, ενώ εξύβριζε παιδιά που έπαιζαν στον χώρο.

Επεισόδιο στην παιδική χαρά

Ο φόβος έχει κυριεύσει τους κατοίκους στο Περιστέρι, καθώς, όπως καταγγέλλεται, ο συγκεκριμένος άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες με μικρά παιδιά. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, σε παιδική χαρά επί της οδού Πλουτάρχου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης άφησε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου και επιτέθηκε λεκτικά στην πρώτη γυναίκα που συνάντησε. «Σταμάτησε ένα μπλε αμάξι απ’ έξω από την παιδική χαρά, βγήκε και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει σε μία κυρία με ένα παιδάκι. Την είπε “ξανακοίταξέ με και θα σε κάψω”», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Λίγο αργότερα, όταν μια δεύτερη γυναίκα τού έκανε παρατήρηση για το όχημά του, εκείνος –σύμφωνα με τις καταγγελίες– έβγαλε έναν αναπτήρα και προσπάθησε να της βάλει φωτιά στα μαλλιά. «Σταματάει ένα άλλο αμάξι με μία κυρία που ήθελε να περάσει και δεν μπορούσε γιατί είχε κλείσει τον δρόμο ο συγκεκριμένος και του είπε απλά να μην βρίζει γιατί υπάρχουν παιδάκια. Άρχισε να την βρίζει και την συγκεκριμένη και βγάζει αναπτήρα να την κάψει στα μαλλιά», πρόσθεσε η ίδια γυναίκα.

Ο άνδρας, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. «Μπαίνει στις κούνιες, άρχιζε και έβριζε. Πέταξε τον αναπτήρα και ξεκίνησε να απειλεί», κατέθεσε άλλη μάρτυρας του περιστατικού.

Απόπειρα επίθεσης με αυτοκίνητο

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν τρομοκρατημένοι και εκφράζουν φόβους ότι ο άνδρας μπορεί να επιστρέψει. Μία ακόμη γυναίκα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις», περιέγραψε ότι ο ίδιος άνθρωπος επανεμφανίστηκε μισή ώρα αργότερα και προκάλεσε νέο επεισόδιο.

Η γυναίκα, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, ανέφερε: «Έβριζε μία άλλη κοπέλα έξω από τα γυμνάσια. Αφού η κοπέλα δεν του έδινε σημασία, γύρισε σε δύο παιδιά που ήταν πίσω της, τους έδειξε τα γεννητικά του όργανα και ξεκίνησε να βρίζει και αυτούς. Ο ένας από τους δύο του είπε “τι είπες ρε;” και τότε αυτός μπήκε στο αμάξι του, πατάει γκάζι για να τους πατήσει. Οριακά πρόλαβαν και ανέβηκαν τα παιδιά στο πεζοδρόμιο».

Η ανησυχία στο Περιστέρι είναι έκδηλη, με τους γονείς να ζητούν ενισχυμένη αστυνόμευση και να ελπίζουν πως δεν θα σημειωθεί άλλο παρόμοιο περιστατικό.