Η πρόσφατη υπόθεση κατασκοπείας, με σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας που φέρεται να δρούσε για λογαριασμό της Κίνας, επανέφερε στο προσκήνιο έναν πόλεμο που διεξάγεται αθόρυβα αλλά διαρκώς: τον πόλεμο των πληροφοριών.

Ο Γερμανός με τα κιάλια στην Κω (2014)

Τον Οκτώβριο του 2014, στην Κω, ένας 65χρονος Γερμανός υπήκοος συνελήφθη ενώ φωτογράφιζε στρατιωτικό φυλάκιο και εγκαταστάσεις.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν κιάλια, δίοπτρα, φωτογραφικός εξοπλισμός και κάρτες μνήμης, ενώ στο σπίτι του ηλεκτρονικοί υπολογιστές, USB sticks και σημειώσεις με συντεταγμένες στρατιωτικών στόχων.

Παρά τους ισχυρισμούς του ότι επρόκειτο για τουριστικό ενδιαφέρον, οι Αρχές μιλούν για ξεκάθαρη υπόθεση κατασκοπείας στο Αιγαίο.

Ο «μάγειρας» της Ρόδου (2020)

Στη Ρόδο, το 2020, δύο άνδρες συνελήφθησαν για κατασκοπεία: ένας 35χρονος υπάλληλος του τουρκικού προξενείου και ένας 52χρονος μάγειρας σε επιβατικό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια στο Αιγαίο.

Ο υπάλληλος φέρεται να στρατολόγησε τον μάγειρα, ο οποίος εκμεταλλευόταν τα ταξίδια του για να φωτογραφίζει κινήσεις πολεμικών πλοίων, λιμάνια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το υλικό αποστέλλονταν συστηματικά, ενώ η δράση τους τέθηκε υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ και την Ελληνική Αστυνομία.

Η «ράφτρα» στο Παγκράτι (2022–2023)

Στο Παγκράτι, οι αρχές αποκάλυψαν την υπόθεση της «Μαρίας Τσάλλα», μιας γυναίκας που διατηρούσε κατάστημα ραπτικής και χειροτεχνίας.

Πίσω από την καθημερινή εικόνα, η γυναίκα ήταν Ρωσίδα πράκτορας με ψεύτικη ταυτότητα, η οποία συλλέγει πληροφορίες πολιτικού και στρατηγικού ενδιαφέροντος. Η δράση της αποκαλύφθηκε μετά από μακρόχρονη παρακολούθηση της ΕΥΠ.

Κατάσκοποι σε Σέρρες & Αλεξανδρούπολη (2025)

Το 2025, στην Αλεξανδρούπολη, συνελήφθη 59χρονος ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής και σύμφωνα με την ΕΥΠ είχε ρόλο «στρατολόγου», συνεργαζόμενος με τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών GRU.

Ο 59χρονος, που είχε υπηρετήσει στον στρατό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ζούσε στην περιοχή, ενώ ένας άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας κατάφερε να τον στρατολογήσει για λογαριασμό της Μόσχας.

Από το Καβούρι στη Λήμνο: Ο πόλεμος των πληροφοριών συνεχίζεται

Από το Καβούρι, την Αλεξανδρούπολη, τις Σέρρες, την Κω και τη Ρόδο, μέχρι τη Λήμνο και το κέντρο της Αθήνας, οι υποθέσεις κατασκοπείας αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος των πληροφοριών δεν σταμάτησε ποτέ.

Διεξάγεται αθόρυβα, χωρίς όπλα, αλλά με δεδομένα και πληροφορίες, πολλές φορές χρησιμοποιώντας ανθρώπους που δεν ξεχωρίζουν από το πλήθος.