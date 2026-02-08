Βροχερή αναμένεται η έναρξη της νέας εβδομάδας, με τα φαινόμενα να ξεκινούν αρχικά από τα βορειοδυτικά και στη συνέχεια να επεκτείνονται προς τη Μακεδονία και τη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, βροχές προβλέπονται αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Αττική, στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 16 βαθμούς, στα βόρεια από 6 έως 15 και στα νότια έως 17 βαθμούς. Στα ανατολικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 18 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 17 βαθμών.

Ο γνωστός προγνώστης καιρού εφιστά την προσοχή για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, καθώς αναμένονται έντονα φαινόμενα σε Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία και Σποράδες.

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, ενώ μέχρι το βράδυ ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου σε ολόκληρη τη χώρα.

Βροχές και την Τσικνοπέμπτη

Την Τσικνοπέμπτη προβλέπονται βροχές στο Αιγαίο και τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες. Προς το βράδυ, δυνατές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, στην Κρήτη και στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι και μετά.

Άστατος καιρός έως τα μέσα Φεβρουαρίου

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει άστατος με διάσπαρτες μπόρες. Από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου αναμένεται νέος κύκλος βροχοπτώσεων, συνοδευόμενος από πτώση της θερμοκρασίας.