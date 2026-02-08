Μέχρι και 10.000 ευρώ μπορεί να φτάσει το επίδομα μετεγκατάστασης, ένα πρόγραμμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που στοχεύει στην ενίσχυση πολιτών οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές.

Σκοπός του προγράμματος είναι η τόνωση των τοπικών κοινωνιών και η επανακατοίκηση περιοχών που αντιμετωπίζουν δημογραφική συρρίκνωση, ιδιαίτερα σε ζώνες κοντά στα σύνορα ή σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Οι περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» ξεκίνησε πιλοτικά στον Έβρο, με στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής. Μέχρι σήμερα, κάλυπτε τους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοτικών τους ενοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν οι περιφερειακές ενότητες Καστοριάς, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας και Δράμας. Όπως ανέφερε και σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρόγραμμα θα επεκταθεί επιπλέον στις ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών, καθώς η Δυτική Μακεδονία θεωρείται δημογραφικά η πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι τόσο μονοπρόσωπα όσο και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται ενήλικοι Έλληνες πολίτες που είναι άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση και δεν φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές στους δήμους μετεγκατάστασης.

Στα πολυπρόσωπα νοικοκυριά εντάσσονται οικογένειες ή ζευγάρια –έγγαμα ή με σύμφωνο συμβίωσης– με ή χωρίς τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών είναι ενήλικος Έλληνας πολίτης που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα ένταξης Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα, φοιτητές που σπούδασαν στις συγκεκριμένες περιοχές και θέλουν να παραμείνουν, ένστολοι, ψηφιακοί νομάδες και συνταξιούχοι που επιλέγουν να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης

Το επίδομα μετεγκατάστασης διαμορφώνεται πλέον ενιαία στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως πληθυσμού του οικισμού. Μέχρι σήμερα, τα ποσά κυμαίνονταν από 6.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού στον Έβρο.

Η νέα ενίσχυση θα καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το 50% του ποσού –δηλαδή 5.000 ευρώ– θα δίνεται προκαταβολικά, πριν από τη μετεγκατάσταση.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη μέσα στον Μάρτιο στη διεύθυνση relocation.vouchers.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς Taxisnet και θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας, το IBAN, την οικογενειακή τους κατάσταση και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.