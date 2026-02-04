Η κυβέρνηση προχωρά σε ριζική αναμόρφωση του προγράμματος μετεγκατάστασης, μετατρέποντάς το από περιορισμένης κλίμακας πιλοτική δράση σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αντιμετώπισης της δημογραφικής συρρίκνωσης και ενίσχυσης των περιφερειακών περιοχών.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100.3, παρουσίασε το νέο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει αυξημένες οικονομικές ενισχύσεις και ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη του μέτρου. Όπως ανέφερε, «είναι μία επιπλέον βοήθεια που δίνουμε σε όλους όσοι θέλουν να μετακινηθούν σε συγκεκριμένους δήμους… ώστε να λάβουν από το κράτος 10.000 ευρώ για να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να εγκατασταθούν σε αυτούς τους απομακρυσμένους και πολύ όμορφους τόπους». Η υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για «βοήθημα» και όχι για αυτοτελές κίνητρο.

Οι αλλαγές και η νέα στόχευση

Η εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή στον Έβρο οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις, καθώς από τις εκατοντάδες αιτήσεις μόνο λίγες πληρούσαν τα κριτήρια.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε έξι νέες περιοχές: Καστοριά, Φλώρινα, Κιλκίς, Πέλλα, Δράμα και τις Φέρες, περιοχές όπου παρατηρείται έντονη δημογραφική μείωση. Παράλληλα, καταργείται ο αποκλεισμός των αστικών κέντρων, επιτρέποντας την ενίσχυση και για εγκατάσταση στην πρωτεύουσα κάθε νομού, εφόσον δεν εμφανίζει δημογραφική ανάπτυξη.

Η οικονομική ενίσχυση καθορίζεται ενιαία στα 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του μεγέθους του οικισμού, ενώ διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων. Αίρεται επίσης η προϋπόθεση μόνιμης διεύθυνσης στην Ελλάδα, ενώ προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής και πρόσβασης για ψηφιακούς νομάδες.

Διδάγματα από την πιλοτική φάση

Η υπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες της πρώτης εφαρμογής του μέτρου: «Από τις αιτήσεις μόνο δύο πληρούσαν τις προδιαγραφές… η συντριπτική πλειοψηφία ήταν ήδη εγκατεστημένοι εκεί». Η βασική προϋπόθεση που παραμένει είναι η αποδεδειγμένη διαμονή των ενδιαφερομένων σε άλλη περιοχή τα τελευταία πέντε χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί πραγματική μετακίνηση πληθυσμού.

Το πρόγραμμα για τον Έβρο συνεχίζεται, ενώ το νέο, διευρυμένο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 2026. Παρά τον αρχικά περιορισμένο προϋπολογισμό, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των πόρων. Όπως τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου, «θα παραμετροποιηθεί ώστε να καλύψει τις ανάγκες του δημογραφικού», διαβεβαιώνοντας ότι θα στηριχθούν βιώσιμες αιτήσεις μετεγκατάστασης.