Tο Geely Starray EM-i έχει όλα τα φόντα για να μπει στις επιλογές των νέων οδηγών. Είναι ένα, σύγχρονο, με κορυφαία τεχνολογία μεσαίο SUV 4,7 μέτρων , που φέρει την πέμπτης γενιάς αρχιτεκτονική GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) της Geely. Αυτή η πλατφορμα μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα είδη συστημάτων κίνησης, από αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in hybrid μέχρι και range extender και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες αμαξωμάτων, από sedan μέχρι SUV και MPV.

Το Geely Starray EM-i υιοθετεί τη μινιμαλιστική, μοντέρνα και διεθνή σχεδιαστική φιλοσοφία των οχημάτων NEV της Geely.

Οι διαστάσεις τοποθετούν το Starray EM-i στην καρδιά της μεσαίας κατηγορίας SUV. Έχει μήκος 4,7μέτρα και μεταξόνιο 2.755 χιλιοστών, κάτι που εξασφαλίζει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές.

Το Starray EM-i διαθέτει πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων , head-up display υψηλής φωτεινότητας και κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών με υψηλό screen-to-body ratio.

Ειδικότερα, φέρει 15,4 ιντσών κεντρική οθόνη ultra-narrow bezel με LTPS LCD τεχνολογία και 85,08% screen-to-body ratio, 10,2 ιντσών πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, 13,8″ W-HUD με φωτεινότητα 12.000 nits, για εξαιρετική ορατότητα ακόμη και υπό έντονο ηλιακό φως και το σύστημα Flyme Auto Infotainment, με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.

Οι πίσω επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν στα καθίσματα χωρίς παράπονα, μιας και ο αέρας τόσο για τα γόνατα όσο και για τα κεφάλια τους είναι επαρκέστατος.

Στην καμπίνα υπάρχουν 33 έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει στάνταρ χωρητικότητα 428L, συμπληρωμένη από κρυφό κάτω δάπεδο 100L. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος φορτίου φτάνει τα 2.065L, εξισορροπώντας τέλεια τις καθημερινές ανάγκες και τα μακρινά ταξίδια.

Κάτω από το καπό του φέρει ένα υβριδικό σύστημα EM-i που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδίδει συνολικά 218 ίππους από τον ηλεκτροκινητήρα και 100 ίππους από τον θερμικό κινητήρα των 1,5 λίτρων.

Η ροπή των 262 Nm είναι άμεσα διαθέσιμη, όντας στοιχείο για να δίνει εξαιρετική απόκριση στο γκάζι. Οι εκδόσεις με την μικρότερη μπαταρία των 18,4 kWh προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία έως 83 χιλιόμετρα και συνολική αυτονομία 943 χιλιόμετρα.

Το νέο μοντέλο το οδηγήσαμε στην πρώτη παρουσίαση του εκτός πόλης στην Πελοπόννησο για εκατοντάδες χιλιόμετρα. Μας μετέφερε με ασφάλεια, μας άρεσαν τα τεχνολογικά του καλούδια και όλη η ατζέντα των συστημάτων υποβοήθησης.

Συνολικά, το υβριδικό σύνολο ξεχωρίζει για την πολιτισμένη και γραμμική λειτουργία του.

Η κορυφαία έκδοση Ultra με μπαταρία 29,8 kWh αγγίζει τα 136 χιλιόμετρα ηλεκτρικής και σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα συνολικής αυτονομίας, επιτρέποντας ταξίδια χωρίς άγχος για φόρτιση.

Η φόρτιση υποστηρίζεται τόσο σε AC (6,6 kW) όσο και σε DC. Στις εκδόσεις Pro και Tech η DC φόρτιση είναι 30 kW και διαρκεί περίπου 20 λεπτά για 30%-80%, ενώ στην Ultra ανεβαίνει στα 60 kW, μειώνοντας τον χρόνο στα 16 λεπτά.

Στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, διαθέτει 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου L2 (ADAS), που περιλαμβάνουν Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB), Έξυπνο Cruise Control (ICC) και Ανίχνευση Τυφλού Σημείου (BSD). Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συνδυαστικά, αναγνωρίζοντας το περιβάλλον οδήγησης, προβλέποντας πιθανούς κινδύνους και προσφέροντας πολυεπίπεδη, ολοκληρωμένη προστασία σε κάθε σενάριο.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ:

STARRAY EM‑i Pro – από 32.990 € με το πρόγραμμα FREEDOM 100 (ή 34.990 € κανονική τιμή)

– από με το πρόγραμμα FREEDOM 100 (ή 34.990 € κανονική τιμή) STARRAY EM‑i Tech – από 34.990 € με το πρόγραμμα FREEDOM 100 (ή 36.990 € κανονική τιμή)

– από με το πρόγραμμα FREEDOM 100 (ή 36.990 € κανονική τιμή) STARRAY EM‑i Ultra – 38.990 €