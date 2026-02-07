Το ιταλικό νησί Κάπρι απαγορεύει από το επόμενο καλοκαίρι την πρόσβαση σε γκρουπ άνω των 40 ατόμων για καλύτερη διαχείριση των ημερήσιων επισκεπτών.

Το Κάπρι, το διάσημο ιταλικό νησί του κόλπου της Νάπολης, θα επιβάλει από το επόμενο καλοκαίρι περιορισμούς στην πρόσβαση οργανωμένων γκρουπ άνω των 40 ατόμων, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Η απόφαση στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης της αυξημένης τουριστικής ροής που κατακλύζει το νησί κάθε χρόνο.

Παράλληλα, οι ξεναγοί που συνοδεύουν ομάδες μεγαλύτερες των 20 ατόμων θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ασύρματα ακουστικά αντί για μεγάφωνα, όπως προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί που εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο του νησιού.

Σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες, οι ξεναγοί θα πρέπει να φέρουν διακριτικό αναγνωριστικό σήμα ώστε να τους εντοπίζουν εύκολα τα μέλη της ομάδας τους, αποφεύγοντας τη χρήση ομπρελών ή άλλων έντονων και αντιαισθητικών αντικειμένων.

Το Κάπρι είναι γνωστό για τις λευκές επαύλεις του, τη γραφική ακτογραμμή, τους κολπίσκους και τα πολυτελή ξενοδοχεία του. Παρότι διαθέτει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, το καλοκαίρι προσελκύει έως και 50.000 επισκέπτες ημερησίως, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις στην κυκλοφορία και στις υποδομές.

Ο πρόεδρος της ένωσης επαγγελματιών Ascom Confcommercio Capri, Λορέντσο Κόπολα, χαρακτήρισε την απόφαση «ένα εργαλείο ουσιώδες για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας». Υπενθύμισε επίσης ότι παρόμοιο μέτρο είχε εφαρμοστεί το 2024 στη Βενετία, όπου ορίστηκε ανώτατο όριο 25 ατόμων ανά γκρουπ.