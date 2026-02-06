Στην Κίνα, η εξάπλωση του λεγόμενου «spy-cam porn» έχει μετατραπεί σε φαινόμενο που προκαλεί σοκ και οργή. Το 2023, ο Eric, ένας άνδρας από το Χονγκ Κονγκ, ανακάλυψε τυχαία σε κανάλι κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούσε για πορνογραφικό περιεχόμενο, ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο ίδιος με τη σύντροφό του.

Το ζευγάρι είχε περάσει μια νύχτα σε ξενοδοχείο στο Σενζέν, χωρίς να γνωρίζει ότι καταγραφόταν από κρυφή κάμερα. Οι πιο προσωπικές τους στιγμές είχαν διαρρεύσει στο διαδίκτυο, διαθέσιμες σε χιλιάδες άγνωστους θεατές. Ο Eric –όπως ο ίδιος δηλώνει, όχι το πραγματικό του όνομα– βρέθηκε ξαφνικά από καταναλωτής της βιομηχανίας των κρυφών καμερών, να γίνεται θύμα της.

Το λεγόμενο «spy-cam porn» υφίσταται στην Κίνα εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, παρότι η παραγωγή και διανομή πορνογραφικού υλικού είναι παράνομη. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το ζήτημα έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς –κυρίως γυναίκες– να ανταλλάσσουν συμβουλές για τον εντοπισμό μικροσκοπικών καμερών, ακόμη και να στήνουν σκηνές μέσα στα δωμάτια για να προστατευθούν.

Τον Απρίλιο του 2023, η κυβέρνηση επέβαλε νέους κανονισμούς που υποχρεώνουν τους ξενοδόχους να ελέγχουν τακτικά για κρυφές κάμερες. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποκάλυψε έρευνα του BBC World Service, χιλιάδες τέτοια βίντεο εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να πωλούνται ως πορνογραφικό υλικό.

Η σκοτεινή βιομηχανία των κρυφών καμερών

Το μεγαλύτερο μέρος του παράνομου υλικού διακινείται μέσω της εφαρμογής Telegram. Σε διάστημα 18 μηνών, δημοσιογράφος του BBC εντόπισε έξι διαφορετικούς ιστότοπους που προωθούνταν μέσω Telegram, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι λειτουργούν πάνω από 180 κρυφές κάμερες σε δωμάτια ξενοδοχείων, προσφέροντας ακόμη και ζωντανή μετάδοση των καλεσμένων.

Σε έναν από αυτούς τους ιστότοπους εντοπίστηκαν 54 ενεργές κάμερες, με το BBC να εκτιμά ότι χιλιάδες επισκέπτες ενδέχεται να έχουν καταγραφεί εν αγνοία τους. Ένας από τους πιο δραστήριους εμπόρους ήταν ένας πράκτορας γνωστός με το ψευδώνυμο «AKA», ο οποίος διαφήμιζε τις υπηρεσίες του μέσω Telegram, με συνδρομή 450 γουάν (περίπου 65 δολάρια) τον μήνα.

Οι συνδρομητές μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές κάμερες, να παρακολουθήσουν ή να κατεβάσουν προηγούμενα βίντεο. Τα σχόλια στα κανάλια του Telegram αποκάλυπταν την απανθρωπιά και τη χυδαιότητα των θεατών, που σχολίαζαν την εμφάνιση και τη σεξουαλική συμπεριφορά ανυποψίαστων ζευγαριών.

Από τα ξενοδοχεία μέχρι τα κέρδη

Μία από τις κάμερες εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της πόλης Τζενγκζού. Οι ερευνητές βρήκαν τη συσκευή κρυμμένη μέσα στον αεραγωγό, στραμμένη προς το κρεβάτι και συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο του κτηρίου. Παρά τη χρήση ανιχνευτή, η κάμερα δεν εντοπίστηκε.

Όταν η ομάδα απενεργοποίησε τη συσκευή, η είδηση κυκλοφόρησε αμέσως στο Telegram. Ο «AKA» ενημέρωσε τους συνδρομητές του ότι είχε ήδη τοποθετηθεί νέα κάμερα σε άλλο ξενοδοχείο. Οι συνομιλίες αποκάλυψαν ότι οι πράκτορες αυτοί εργάζονται για λογαριασμό ανώτερων «ιδιοκτητών καμερών», οι οποίοι διαχειρίζονται τις πλατφόρμες και οργανώνουν την εγκατάσταση.

Τα οικονομικά οφέλη είναι σημαντικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του BBC, μόνο ο «AKA» έχει αποκομίσει τουλάχιστον 163.200 γουάν (περίπου 22.000 δολάρια) σε λιγότερο από έναν χρόνο, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο του μέσου ετήσιου εισοδήματος στην Κίνα.

Η δυσκολία της αντιμετώπισης

Παρά τους αυστηρούς κανόνες για την πώληση και χρήση κρυφών καμερών, η αγορά τους παραμένει εύκολη, όπως διαπίστωσε το BBC στην αγορά ηλεκτρονικών Huaqiangbei. Οι περιπτώσεις που φτάνουν στα κινεζικά δικαστήρια είναι λίγες, ενώ τα περιστατικά καταγράφονται από τον βορρά έως τον νότο της χώρας.

Η Blue Li, εκπρόσωπος της ΜΚΟ RainLily με έδρα το Χονγκ Κονγκ, που βοηθά θύματα να αφαιρέσουν τέτοιου είδους υλικό από το διαδίκτυο, δηλώνει ότι η ζήτηση για βοήθεια αυξάνεται, αλλά οι προσπάθειες είναι δύσκολες. Όπως αναφέρει, η πλατφόρμα Telegram δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα αφαίρεσης, αναγκάζοντας την οργάνωση να επικοινωνεί με τους ίδιους τους διαχειριστές των ομάδων.

Το BBC ενημέρωσε την εταιρεία για τα ευρήματα της έρευνας, ωστόσο δεν υπήρξε άμεση αντίδραση. Δέκα ημέρες αργότερα, το Telegram ανέφερε ότι η διανομή μη συναινετικής πορνογραφίας απαγορεύεται ρητά από τους όρους χρήσης του και ότι η πλατφόρμα αφαιρεί καθημερινά εκατομμύρια κομμάτια επιβλαβούς περιεχομένου.

Τα τραύματα των θυμάτων

Ο Eric και η σύντροφός του Emily εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο της έκθεσης. Αποφεύγουν τα ξενοδοχεία και φορούν καπέλα σε δημόσιους χώρους για να μην αναγνωριστούν. Ο Eric δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί πλέον τέτοια βίντεο, αλλά συνεχίζει να ελέγχει τα κανάλια του Telegram, φοβούμενος μήπως το δικό τους βίντεο επανεμφανιστεί.