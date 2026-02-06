Κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ομολόγησε ότι διενεργούσε ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις του στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις στρατιωτικές και διπλωματικές αρχές. Με σκυμμένο κεφάλι και χωρίς χειροπέδες, ο αξιωματικός οδηγήθηκε σήμερα Παρασκευή (6/2) στο Αεροδικείο, μετά την ομολογία του για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (10/2). Η εικόνα του προκάλεσε αίσθηση, καθώς μέχρι πρότινος θεωρούνταν υπεράνω υποψίας.

Η παρακολούθηση και η σύλληψη

Ο έμπειρος σμήναρχος υπηρετούσε ως Διοικητής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι Βουλιαγμάνης. Περιγραφόταν ως ευφυής και επιτυχημένος αξιωματικός, με μακρά πορεία στην Πολεμική Αεροπορία. Οι πρώτες πληροφορίες για τη δράση του έφτασαν στις Αρχές τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε ξεκίνησε στενή παρακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, επί 18 μήνες μετέδιδε άκρως απόρρητες πληροφορίες σε σύνδεσμό του στην Κίνα, ο οποίος τον είχε στρατολογήσει σε συνέδριο του ΝΑΤΟ.

Το «βαρύ» βιογραφικό

Ο 54χρονος σμήναρχος διέθετε πλούσιο επαγγελματικό υπόβαθρο. Ήταν πιστοποιημένος τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής (CIS), ενώ είχε υπηρετήσει σε μονάδες ραντάρ και τηλεπικοινωνιών. Είχε διατελέσει τμηματάρχης Υποστήριξης και επιτελής υλοποίησης συμβάσεων πυραυλικών συστημάτων, καθώς και Τμηματάρχης Επικοινωνιών της Διοίκησης Αεροπορίας του ΓΕΕΦ στην Κύπρο.

Επιπλέον, υπήρξε Τμηματάρχης Ηλεκτρονικού Πολέμου και Εξομοιωτών Πτήσης της Διεύθυνσης Επικοινωνιών του ΓΕΑ. «Το ζήτημα δεν είναι μόνο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή το Μικτό Γενικό Επιτελείο της Κίνας που διενεργεί τέτοιες πράξεις συλλογής πληροφοριών, αλλά και μια σειρά από εταιρείες που εμφανίζονται ως “μπροστινές”», δήλωσε ο Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής Στρατιωτικών Σχολών.

Η μέθοδος συλλογής πληροφοριών

Η μέθοδος που ακολουθούσε για τη συλλογή και μετάδοση των απόρρητων δεδομένων περιλάμβανε πρόσβαση σε δίκτυα ευαίσθητων πληροφοριών, με κωδικούς ανάλογους της διαβάθμισης, συλλογή και μετατροπή των δεδομένων σε QR Code και αποστολή μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού.

Ανώτατη πηγή της Πολεμικής Αεροπορίας ανέφερε στο MEGA, ότι πέρα από την ποινική δίωξη και τη διαθεσιμότητα του σμηνάρχου, έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την έκταση και τη βαρύτητα των πληροφοριών που μεταδόθηκαν προς την Κίνα.

Η στρατολόγηση από τους Κινέζους

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο σμήναρχος είχε αρχίσει να δημοσιεύει το βιογραφικό του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενόψει πιθανής απασχόλησης μετά την αποστρατεία του σε ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Το 2024 ήρθε σε επαφή διαδικτυακά με εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών για θέματα γεωστρατηγικής πολιτικής. Στη συνέχεια, συναντήθηκε μαζί τους σε συνέδριο του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου βρίσκονταν και Κινέζοι κατάσκοποι. Το σημείο καμπής ήταν ταξίδι του στην Κίνα, με πρόσχημα την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μυήθηκε σε λογισμικά και άλλες τεχνικές πληροφορίες, περνώντας έτσι σε νέα φάση συνεργασίας.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, άρχισε να αποστέλλει απόρρητα αρχεία έναντι σημαντικών αμοιβών. Οι ελληνικές αρχές, μέσω της ΕΥΠ, τον παρακολουθούσαν από τον Οκτώβριο, αποτρέποντας νέα του μετάβαση στην Κίνα, ωστόσο η παράδοση ηλεκτρονικών αρχείων είχε ήδη ξεκινήσει.

Παράλληλα, ερευνάται εάν ο σμήναρχος προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα άτομα από τον κύκλο του, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα για τη διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών προς την Κίνα.