Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο αναστάτωσε τη Χαλκίδα το βράδυ της Παρασκευής, όταν μια γυναίκα δέχθηκε απειλητικό τηλεφώνημα από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η γυναίκα, που διαμένει με τη μητέρα της, ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία, καθώς ο άνδρας φέρεται να την απείλησε ότι θα μεταβεί στο σπίτι τους για να τις σκοτώσει.

Οι δύο γυναίκες ειδοποίησαν την Άμεση Δράση και περιπολικό έσπευσε στο σημείο για να επιτηρήσει την οικία. Παρά την παρουσία των αστυνομικών, η ένταση κορυφώθηκε, όταν ο άνδρας εμφανίστηκε με το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι, κάνοντας πράξη τις απειλές του.

Στη θέα των αστυνομικών, ο δράστης δεν σταμάτησε, αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, καταφέρνοντας προσωρινά να διαφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, επικοινώνησε εκ νέου με τη γυναίκα, εκτοξεύοντας ακόμη πιο έντονες απειλές κατά της ζωής τους.

Η εμμονική του συμπεριφορά ανάγκασε τις δύο γυναίκες να καλέσουν ξανά την Αστυνομία. Φοβούμενες για την ασφάλειά τους, ζήτησαν να απομακρυνθούν από το σπίτι, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. τις συνόδευσαν στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Χαλκίδας, όπου κατέθεσαν όλα τα νέα στοιχεία της υπόθεσης.

Μετά την υποβολή επίσημης μήνυσης, οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα. Ο δράστης συνελήφθη λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ της Παρασκευής και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, βάζοντας τέλος σε μια νύχτα τρόμου για τη μητέρα και την κόρη.