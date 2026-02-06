Η ελληνική αγορά ακινήτων το 2025 διαμορφώθηκε από μια σειρά σημαντικών εξελίξεων, όπως η έναρξη του προγράμματος «Σπίτι μου 2», οι αλλαγές στη Golden Visa και η έντονη ζήτηση για αγορά και ενοικίαση κατοικιών. Παράλληλα, οι διαδοχικές αυξήσεις τιμών στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαίωσαν τη συνεχιζόμενη ανοδική τάση της κτηματαγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, που βασίζονται στον δείκτη SPI (Spitogatos Price Index), οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικιών κατέγραψαν αξιοσημείωτη αύξηση το 2025. Ο δείκτης αποτυπώνει τις τάσεις τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών από την πλατφόρμα του Spitogatos.

Ανοδική πορεία στις τιμές πώλησης και ενοικίασης

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με το 2024, ενώ η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης ενισχύθηκε κατά 6%. Η αγορά πώλησης κινήθηκε με ταχύτερο ρυθμό, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των ενδιαφερομένων προς την ιδιοκατοίκηση και την επένδυση σε ακίνητα.

Στη Θεσσαλονίκη, η αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας έφτασε το 11,2%, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης σημείωσε άνοδο 9,2%. Η πόλη αναδεικνύεται σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές της χώρας, με έντονη ζήτηση τόσο για αγορά όσο και για μίσθωση κατοικιών.

Αττική και Θεσσαλονίκη: Συνεχής άνοδος στις τιμές

Την περίοδο 2021–2025, η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 63,5% στη Θεσσαλονίκη και 41,5% στην Αττική. Οι αυξήσεις στις ενοικιάσεις ήταν πιο περιορισμένες, με 28,4% στη Θεσσαλονίκη και 24,9% στην Αττική, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερά υψηλή ζήτηση για αγορά ακινήτων.

Στην Αττική, ο Δήμος Αθηναίων κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης (11,6%), ενώ αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις σημειώθηκαν στα Δυτικά Προάστια (11,2%) και στα Προάστια του Πειραιά (8,3%). Στον Πειραιά, η αγορά φαίνεται να εξισορροπεί μετά τις έντονες αυξήσεις των προηγούμενων ετών.

Προάστια με αυξημένη ζήτηση

Στη Θεσσαλονίκη, τα προάστια σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης (12,6%), ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης ακολούθησε με 10,1%.

Στην Αττική, τα Νότια και Βόρεια Προάστια παραμένουν τα ακριβότερα για ενοικίαση, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στον Δήμο Αθηναίων και στα Δυτικά Προάστια.

Η Βουλιαγμένη διατηρεί την πρωτιά στις ακριβότερες περιοχές αγοράς και ενοικίασης, με ΜΖΤ πώλησης 7.500 ευρώ/τ.μ. και ΜΖΤ ενοικίασης 20,4 ευρώ/τ.μ.

Στις πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας βρίσκονται η Αγία Βαρβάρα, ο Βαρνάβας και οι Αχαρνές, ενώ για ενοικίαση ξεχωρίζουν η Σταμάτα, ο Άγιος Στέφανος και το Πέραμα.

Θεσσαλονίκη: Από την Καλαμαριά έως τη Μυγδονία

Η Καλαμαριά αναδεικνύεται η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας με ΜΖΤ 3.052 ευρώ/τ.μ., ενώ το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι η πιο ακριβή περιοχή για ενοικίαση με 11,3 ευρώ/τ.μ.

Στις πιο προσιτές αγορές συγκαταλέγονται η Χαλάστρα, ο Αξιός και η Μυγδονία, με τιμές πώλησης από 568 έως 1.100 ευρώ/τ.μ.

Για την ενοικίαση, η Μυγδονία παραμένει η οικονομικότερη περιοχή (4,1 ευρώ/τ.μ.), ακολουθούμενη από τη Μίκρα, τον Χορτιάτη, τα Πεύκα και το Ωραιόκαστρο.

Περιοχές με αυξημένη δυναμική το 2025

Στην Αττική, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης καταγράφονται στη Δραπετσώνα (28,6%), τη Λυκόβρυση (27,3%), το Πέραμα (26,7%), το κέντρο της Αθήνας (22,8%) και τα Άνω Πατήσια (20,5%).

Στην ενοικίαση, ξεχωρίζουν τα Γλυκά Νερά, το Γκάζι-Μεταξουργείο-Βοτανικός, ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης, το κέντρο της Αθήνας και ο Διόνυσος.

Στη Θεσσαλονίκη, οι περιοχές Μηχανιώνα, Θερμαϊκός και Μενεμένη σημείωσαν τις υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης.

Αντίστοιχα, στα ενοίκια ξεχώρισαν τα Βασιλικά, η Θέρμη και η περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη.

Το κοινό χαρακτηριστικό των περιοχών με τη μεγαλύτερη άνοδο είναι ότι προέρχονται από αγορές με χαμηλότερη αρχική βάση τιμών. Η τάση αυτή δείχνει πως οι πιο προσιτές περιοχές κερδίζουν έδαφος, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά με τις παραδοσιακά ακριβές ζώνες των αστικών κέντρων.