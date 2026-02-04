Ο ρόλος της κατασκευαστικής βάσης ως value partner είναι καθοριστικός, καθώς η τεχνική εμπειρία διασφαλίζει ασφαλή σχεδιασμό, επιλογή υλικών και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.

Ένας value partner συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός έργου από την αρχή, κατανοεί το επιχειρηματικό πλάνο, αποτυπώνει ρεαλιστικά κόστος και χρόνο και συμβάλλει στη μείωση του ρίσκου πριν αυτό εμφανιστεί.

Ένας νέος όρος έχει μπει δυναμικά στον χώρο της αγοράς ακινήτων τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τον όρο value partner. Στην πράξη, value partner είναι εκείνος που δεν περιορίζεται στην εκτέλεση ενός έργου, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή του από την αρχή. Σημαίνει κατανόηση του επιχειρηματικού πλάνου, ρεαλιστική αποτύπωση κόστους και χρόνου και ουσιαστική συμβολή στη μείωση του ρίσκου πριν αυτό εμφανιστεί στην πορεία του έργου.

Πόσο καθοριστικός όμως είναι ο ρόλος της κατασκευαστικής βάσης σε αυτό το μοντέλο συνεργασίας; Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ, Ιωσήφ Αραμπατζής, είναι απολύτως καθοριστικός. Όταν η κατασκευαστική εμπειρία δεν είναι ισχυρή, τα υπόλοιπα στάδια στηρίζονται σε υποθέσεις. Όταν όμως υπάρχει βαθιά τεχνική γνώση, ο σχεδιασμός, οι επιλογές υλικών και τα χρονοδιαγράμματα γίνονται πιο ασφαλή και προβλέψιμα. Η κατασκευή δεν έρχεται στο τέλος, καθορίζει τα πάντα από την αρχή.

Αναφορικά με το τι ζητά σήμερα ένας επενδυτής από μια κατασκευαστική εταιρεία όταν ξεκινά μια συνεργασία, ο κ. Αραμπατζής επισημαίνει ότι οι επενδυτές:

– Αναζητούν πρώτα απ’ όλα έλεγχο και προβλεψιμότητα.

– Θέλουν σαφή εικόνα του κόστους, του χρόνου και των τεχνικών παραμέτρων ενός έργου, καθώς και ξεκάθαρη κατανομή ρόλων από την αρχή.

– Η απόδοση είναι σημαντική, αλλά προϋποθέτει διαφάνεια, ρεαλισμό και τη δυνατότητα έγκαιρης λήψης αποφάσεων.

– Όταν η κατασκευαστική εταιρεία συμμετέχει ενεργά από τη φάση του σχεδιασμού έως την παράδοση, η συνεργασία παύει να είναι απλώς εργολαβική και μετατρέπεται σε ουσιαστική σύμπραξη με κοινό στόχο.

Μιλώντας για το τι πραγματικά έχει «αξία» σε ένα κατασκευαστικό έργο, αναφέρει ότι:

– Η αξία δεν είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα ή η τιμή πώλησης.

– Είναι η διαδικασία που οδηγεί εκεί: ο σωστός σχεδιασμός, η τεχνική συνέπεια, η διαφάνεια και η ικανότητα να τηρούνται οι υποσχέσεις.

– Όταν αυτή η διαδικασία λειτουργεί σωστά, το έργο εξελίσσεται σε μια δημιουργική και ουσιαστικά πιο ασφαλή περίοδο για τον επενδυτή, ο οποίος μπορεί να αφιερωθεί με μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα σχέδιά του. Η εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ κατασκευαστή και επενδυτή μετακυλά και στον τελικό πελάτη, επιτρέποντας δίκαιη κοστολόγηση και πιο σταθερά βήματα για την επόμενη επένδυση. Αυτό είναι που τελικά μένει στον χρόνο.