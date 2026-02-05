Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν παρουσίασαν τους νέους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr 4, με βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου άνω του ενός τόνου εκρηκτικών, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Fars.

Ο Khorramshahr 4 χαρακτηρίζεται ως ο πιο προηγμένος βαλλιστικός πύραυλος που διαθέτουν αυτή τη στιγμή οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το πρόγραμμα ανάπτυξής του εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Το Fars αναφέρει επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή μιας εκτεταμένης υπόγειας βάσης πυραύλων, στο αποκαλούμενο «διαστημικό αρχηγείο» των Φρουρών της Επανάστασης. Η νέα υποδομή θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την αποθήκευση και επιχειρησιακή ανάπτυξη των νέων πυραύλων.

Αναθεώρηση στρατηγικού δόγματος

Η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση του αμυντικού της δόγματος μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, υιοθετώντας μια πιο επιθετική προσέγγιση. Το Ιράν φέρεται να διαθέτει ήδη αρκετούς τύπους πυραύλων με βεληνεκές έως 2.000 χλμ, ικανούς να πλήξουν στόχους στο Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν εδώ και χρόνια από την Τεχεράνη να περιορίσει το βεληνεκές των βαλλιστικών της πυραύλων, θεωρώντας ότι το πρόγραμμα αυτό εντείνει την αστάθεια στην περιοχή.

Οι επικείμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η ιρανική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο σουλτανάτο του Ομάν θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων ή για άλλες πτυχές των αμυντικών της δυνατοτήτων.