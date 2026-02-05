Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι η αριστουργηματική τοιχογραφία «Η Τελευταία Κρίση» του Μιχαήλ Άγγελου, που κοσμεί τον τοίχο του θυσιαστηρίου στην Καπέλα Σιξτίνα, υποβάλλεται στην πρώτη μεγάλη αποκατάσταση μετά από τρεις δεκαετίες.

Η τρίμηνη συντήρηση, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Ιανουαρίου, επικεντρώνεται στην αφαίρεση μιας «εκτεταμένης λευκής θολούρας», όπως εξήγησε ο επικεφαλής συντηρητής Paolo Violini. Η θολούρα οφείλεται σε μικροσωματίδια που μεταφέρονται με τα ρεύματα αέρα, αποτέλεσμα της συνεχούς παρουσίας επισκεπτών.

Περισσότεροι από έξι εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο τα Μουσεία του Βατικανού, γεγονός που, με την πάροδο του χρόνου, μειώνει τη ζωντάνια των χρωμάτων που ο καλλιτέχνης απέδωσε στο έργο των 180 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φιλοτέχνησε μεταξύ 1536 και 1541.

Η Καπέλα Σιξτίνα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Μια αναπαραγωγή υψηλής ευκρίνειας της τοιχογραφίας έχει τοποθετηθεί σε καμβά που καλύπτει το εργοτάξιο, επιτρέποντας στους επισκέπτες να βλέπουν την πλήρη εικόνα του έργου, ενώ οι ειδικοί εργάζονται πίσω από αυτό.

Η ομάδα και ο χρόνος

Η Violini, διευθύντρια του Εργαστηρίου Αποκατάστασης Πινάκων και Ξύλινων Υλικών των Μουσείων του Βατικανού από τον Αύγουστο του 2025, ανέφερε ότι η σκαλωσιά αποτελείται από περίπου δώδεκα πλατφόρμες με ανελκυστήρα. Έτσι, 10 έως 12 συντηρητές μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα σε άμεση επαφή με την τοιχογραφία.

Συνολικά, συμμετέχουν 26 ειδικοί, εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, στα τέλη Μαρτίου, όταν η επισκεψιμότητα κορυφώνεται ενόψει του Πάσχα.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική συντήρηση μετά το 1994, όταν ένας πολυετής και τότε αμφιλεγόμενος καθαρισμός αποκάλυψε χρώματα και λεπτομέρειες που είχαν χαθεί επί αιώνες. Σε αντίθεση με εκείνη την τετραετή διαδικασία, η τρέχουσα χαρακτηρίζεται ως «έκτακτη συντήρηση» και όχι ως πλήρης ανακαίνιση.

Η αποκατάσταση χρηματοδοτείται από το Παράρτημα της Φλόριντα των Μεκενών των Τεχνών στα Μουσεία του Βατικανού και εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα συντήρησης, που περιλαμβάνει και την πενταετή αποκατάσταση της Λότζιας του Ραφαήλ στο Αποστολικό Παλάτι.

Η Καπέλα Σιξτίνα, χώρος λατρείας αλλά και παγκόσμιο σύμβολο της τέχνης, συνεχίζει έτσι να ισορροπεί ανάμεσα στη ζωντανή χρήση και την ανάγκη διαρκούς προστασίας ενός έργου που παραμένει εκτεθειμένο στο βλέμμα — και στο πέρασμα — εκατομμυρίων ανθρώπων.