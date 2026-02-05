Συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη και ταυτοποιήθηκαν ακόμη επτά μέλη της οργάνωσης.

Η επιχείρηση υποστηρίχτηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (H.S.I.) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρασχέθηκε αρωγή και προστασία σε 12 θύματα – υπηκόους Ρουμανίας, σε συνεργασία με Μ.Κ.Ο.

Μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (H.S.I.).

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 3 Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή της Αθήνας. Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ εντοπίστηκαν δώδεκα θύματα, υπήκοοι Ρουμανίας, που τελούσαν υπό τον έλεγχο των δραστών.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη επτά άτομα, κατηγορούμενα -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση επαιτείας, σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων και παροχή μέσων διευκόλυνσης της εγκληματικής δράσης.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε με επιχειρησιακή δομή και διαρκή δράση τουλάχιστον από το 2021. Τα μέλη της εντόπιζαν κυρίως Ρουμάνους υπηκόους σε ευάλωτη θέση, λόγω οικονομικών προβλημάτων ή κοινωνικών δυσκολιών, και τους στρατολογούσαν με ψευδείς υποσχέσεις για νόμιμη εργασία στην Ελλάδα ή για υψηλά εισοδήματα μέσω της επαιτείας.

Οι δράστες μεριμνούσαν για τη μετακίνησή τους στη χώρα, τη διαμονή τους σε διαμερίσματα –κυρίως στο κέντρο της Αθήνας– και συχνά παρακρατούσαν τα έγγραφα ταυτότητας των θυμάτων. Με απειλές ή επίκληση ανύπαρκτων χρεών, εξασφάλιζαν τον πλήρη έλεγχό τους, καθιστώντας τα άτομα απολύτως εξαρτημένα για τη στέγαση και τη διαβίωσή τους.

Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί εξαναγκάζονταν σε πολύωρη επαιτεία σε φωτεινούς σηματοδότες και πολυσύχναστα σημεία της Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης καθόριζαν τα σημεία δράσης, φρόντιζαν για τη μεταφορά τους και ασκούσαν συνεχή επιτήρηση.

Κατασχέσεις και προστασία θυμάτων

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 4.876,40 ευρώ, εκ των οποίων 281,40 ευρώ σε κέρματα, πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των θυμάτων, καθώς και ταξιδιωτικό έγγραφο που είχε αφαιρεθεί από θύμα.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις παρασχέθηκε αρωγή και προστασία στους δώδεκα Ρουμάνους υπηκόους. Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία συνεργάζεται με τις αρχές της Ρουμανίας για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.