  • Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου.
  • Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο για λόγους ασφαλείας.

Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι αργά το βράδυ της Τετάρτης (4/2), ύστερα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν άμεσα σε αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί, ενώ στο σημείο κατευθύνονται πυροτεχνουργοί για να εξετάσουν το αντικείμενο και να διαπιστώσουν τη φύση του.

