- Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου.
- Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο για λόγους ασφαλείας.
Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι αργά το βράδυ της Τετάρτης (4/2), ύστερα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν άμεσα σε αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.
Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί, ενώ στο σημείο κατευθύνονται πυροτεχνουργοί για να εξετάσουν το αντικείμενο και να διαπιστώσουν τη φύση του.