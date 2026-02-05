Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου.

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο για λόγους ασφαλείας.

Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι αργά το βράδυ της Τετάρτης (4/2), ύστερα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν άμεσα σε αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί, ενώ στο σημείο κατευθύνονται πυροτεχνουργοί για να εξετάσουν το αντικείμενο και να διαπιστώσουν τη φύση του.