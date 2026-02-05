Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, με πολιτικά, επισκέφθηκαν μίνι-μάρκετ όπου η ιδιοκτήτρια τους εκμυστηρεύτηκε τις συστηματικές κλοπές από νεαρούς και την απειλητική συμπεριφορά τους, που τη φοβίζουν.

Ηράκλειο – Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σε μίνι μάρκετ της πόλης, όταν αστυνομικοί που μπήκαν για να αγοράσουν νερό βρέθηκαν μπροστά σε μια ιδιοκτήτρια σε απόγνωση. Η γυναίκα, εμφανώς συγκινημένη, τους εκμυστηρεύτηκε ότι δέχεται συστηματικά κλοπές και απειλές από ομάδα νεαρών που την τρομοκρατούν, με αποτέλεσμα να φοβάται να αντιδράσει.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής των αστυνομικών στο κατάστημα – οι οποίοι υπηρετούν στην Ασφάλεια Ηρακλείου και βρίσκονταν με πολιτικά – κάποιοι από τους νεαρούς εισήλθαν στο μίνι μάρκετ και περιφέρονταν ανάμεσα στα ράφια. Οι αστυνομικοί τους πλησίασαν, αποκάλυψαν την ιδιότητά τους και ζήτησαν τα στοιχεία τους. Σύμφωνα με το cretalive.gr, υπάρχει σχετικό βίντεο από το περιστατικό.

Κατά τον έλεγχο, ένταση προκλήθηκε με έναν νεαρό Παλαιστίνιο, ο οποίος αντέδρασε επιθετικά. Όπως αναφέρεται, κινήθηκε εναντίον αστυνομικού επιχειρώντας να τον χτυπήσει. Ο αστυνομικός απέφυγε το πλήγμα και, μετά από σύντομη πάλη, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Η προσαγωγή στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου εξελίχθηκε επίσης επεισοδιακά. Ο συλληφθείς, σε κατάσταση αμόκ, φώναζε και προκαλούσε φθορές, βρίζοντας με εκφράσεις όπως «fuck Police» και «fuck Greece».

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο νεαρός ενδέχεται να είχε καταναλώσει κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, καθώς την επόμενη ημέρα της σύλληψής του δεν θυμόταν τίποτα από τα γεγονότα. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 3,5 ετών χωρίς αναστολή, γεγονός που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή.